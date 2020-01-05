آخر ظهور لـ نانسي عجرم قبل اقتحام منزلها

تألقت النجمة اللبنانية أمس على شاشة "MBC مصر" في أولى حلقات الموسم الثالث من البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Voice Kids"، وكان بمثابة آخر ظهور لها قبل واقعة اقتحام منزلها.



وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، تعرض منزل الفنانة نانسى عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، وذلك بعد اشتباك مسلح.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر ان يواجه بنفس السلاح وقام بقتل السارق.



تشارك نانسى عجرم فى الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، فى لجنة التحكيم بصحبة الفنان عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي.