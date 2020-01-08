توقف عن تناولهم فورا.. هذه الأطعمة والمشروبات تحدث نوبات صرع

يعاني العديد من الأشخاص من مرض الصرع ،ويلاحظون خلال بعض الأيام الإكثار من نوبات الصرع ،دون الألتفات لنظام الغذاء لديهم .
فإذا كنت من ضمن هؤلاء الأشخاص هناك بعض الأطعمة التي عليك التواقف عن تناولها فورا ،فإنها تزيد من حدوث نوبات الصرع .
وفقا لما نشره موقع " Medical news today " بأن هناك نوعا نادرا من الصرع ، يسمى الصرع المنعكس ، حيث يمكن لبعض الأطعمة أن تحدث نوبات ، تختلف من شخص لآخر.
أطعمة تسبب حدوث نوبات صرع :
المحليات الصناعية
تلوينات الطعام
الاكلات أحادية الصوديوم أو MSG
مواد حافظة
مشروبات تؤثر على حدوث نوبات صرع :
قد تحتوي هذه المشروبات على:
الكحول :
الكحول يمكن أن يؤدي إلى نوبات في بعض الناس. يجب على أي شخص يعتقد أن هذا هو الزناد تجنب ذلك.
الكافيين :
تشيربعض الأبحاث إلى أن الكافيين يزيد من خطر النوبات ، لكن الاستخدام المستمر قد يحمي من النوبات في بعض الحالات. الكافيين قد يجعل بعض الأدوية لعلاج الصرع أقل فعالية ، وخاصة توبيراميت.
عصير الجريب فروت وعصير الرمان :
قد يزيد ذلك من خطر ردود الفعل السلبية على بعض أدوية الصرع ، بما في ذلك كاربامازيبين وديازيبام وميدازولام.
ونصح الموقع الأشخاص الذين لديهم مخاوف بشأن تأثير الأطعمة أو المشروبات على نوبات الصرع أو الأدوية بالتحدث إلى الطبيب المختص .
فإذا كنت من ضمن هؤلاء الأشخاص هناك بعض الأطعمة التي عليك التواقف عن تناولها فورا ،فإنها تزيد من حدوث نوبات الصرع .
وفقا لما نشره موقع " Medical news today " بأن هناك نوعا نادرا من الصرع ، يسمى الصرع المنعكس ، حيث يمكن لبعض الأطعمة أن تحدث نوبات ، تختلف من شخص لآخر.
أطعمة تسبب حدوث نوبات صرع :
المحليات الصناعية
تلوينات الطعام
الاكلات أحادية الصوديوم أو MSG
مواد حافظة
مشروبات تؤثر على حدوث نوبات صرع :
قد تحتوي هذه المشروبات على:
الكحول :
الكحول يمكن أن يؤدي إلى نوبات في بعض الناس. يجب على أي شخص يعتقد أن هذا هو الزناد تجنب ذلك.
الكافيين :
تشيربعض الأبحاث إلى أن الكافيين يزيد من خطر النوبات ، لكن الاستخدام المستمر قد يحمي من النوبات في بعض الحالات. الكافيين قد يجعل بعض الأدوية لعلاج الصرع أقل فعالية ، وخاصة توبيراميت.
عصير الجريب فروت وعصير الرمان :
قد يزيد ذلك من خطر ردود الفعل السلبية على بعض أدوية الصرع ، بما في ذلك كاربامازيبين وديازيبام وميدازولام.
ونصح الموقع الأشخاص الذين لديهم مخاوف بشأن تأثير الأطعمة أو المشروبات على نوبات الصرع أو الأدوية بالتحدث إلى الطبيب المختص .