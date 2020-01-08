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مرأة

توقف عن تناولهم فورا.. هذه الأطعمة والمشروبات تحدث نوبات صرع

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:01 ص
توقف عن تناولهم فورا
توقف عن تناولهم فورا ..هذه الأطعمة والمشروبات تحدث نوبات صرع
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أسماء عبد الحفيظ
يعاني العديد من الأشخاص من مرض الصرع ،ويلاحظون خلال بعض الأيام الإكثار من نوبات الصرع ،دون الألتفات لنظام الغذاء لديهم .

فإذا كنت من ضمن هؤلاء الأشخاص هناك بعض الأطعمة التي عليك التواقف عن تناولها فورا ،فإنها تزيد من حدوث نوبات الصرع .

وفقا لما نشره موقع " Medical news today " بأن هناك نوعا نادرا من الصرع ، يسمى الصرع المنعكس ، حيث يمكن لبعض الأطعمة أن تحدث نوبات ، تختلف من شخص لآخر.

أطعمة تسبب حدوث نوبات صرع :

المحليات الصناعية
تلوينات الطعام
الاكلات أحادية الصوديوم أو MSG
مواد حافظة

مشروبات تؤثر على حدوث نوبات صرع :
قد تحتوي هذه المشروبات على:

الكحول :
الكحول يمكن أن يؤدي إلى نوبات في بعض الناس. يجب على أي شخص يعتقد أن هذا هو الزناد تجنب ذلك.

الكافيين :
تشيربعض الأبحاث إلى أن الكافيين يزيد من خطر النوبات ، لكن الاستخدام المستمر قد يحمي من النوبات في بعض الحالات. الكافيين قد يجعل بعض الأدوية لعلاج الصرع أقل فعالية ، وخاصة توبيراميت.

عصير الجريب فروت وعصير الرمان :
قد يزيد ذلك من خطر ردود الفعل السلبية على بعض أدوية الصرع ، بما في ذلك كاربامازيبين وديازيبام وميدازولام.

ونصح الموقع الأشخاص الذين لديهم مخاوف بشأن تأثير الأطعمة أو المشروبات على نوبات الصرع أو الأدوية بالتحدث إلى الطبيب المختص .
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