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تكنولوجيا

Samsung Pass.. سامسونج تسرق تصميم جديد من آبل

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:01 م
Samsung Face ID logo
Samsung Face ID logo in CES 2020
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شيماء عبد المنعم
قدمت شركة سامسونج "Samsung"، خلال معرض الأجهزة الاستهلاكية CES 2020، عرضًا لبعض منتجاتها وخدماتها الجديدة، وكان أمرًا مختلفًا هذه المرة حيث عرضت الشركة أيقونة التعرف على الوجه الخاصة بأحد خدماتها والتي تشبه بالفعل بصمة الوجه Face ID من آبل Apple.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، قامت شركة سامسونج بعرض منتجات وخدمات الشركة الكورية في معرض CES 2020، وتحديدًا عند التحدث عن خدمة Samsung Pass والتي من خلالها يمكن تسجيل الدخول لمواقع الويب والتطبيقات المختلفة دون كلمة سر فقط عبر المصادقة بالسمات البوميترية سواء بصمة الإصبع أو العين أو التعرف على الوجه.

وأثناء شرح وتقديم ميزات تلك الخدمة ظهرت الأيقونة على شاشة العرض حوالي 50 دقيقة، ويشبه رمز التعرف على الوجه كثيرا خاصية Face ID الخاص بشركة آبل، بينما كان كيم، رئيس قسم الإلكترونيات الاستهلاكية في الشركة، يتحدث عن استثماراتها في الأمن السيبراني، وقال كيم: "سنبقى في المقدمة من خلال الاستثمار في حماية الهوية والوصول الآمن إلى مواقع الويب المفضلة لديك وتطبيقات الجوال من خلال خدمة Samsung Pass".

ويوجد تاريخ طويل من قيام الشركات الأخرى بنسخ وتقليد منتجات شركة آبل الأمريكية، نبدأ بالشركة الشهيرة ورقم واحد عالميًا من حيث مبيعات الهواتف الذكية وهي سامسونج والتي طالتها دعاوي قضائية استمرت لسنوات بسبب نسخ وتقليد تصميم هواتف آيفون iPhone.

وتوقف هذا الأمر لعدة سنوات فلم نرى قضية جديدة من آبل تقول أن سامسونج قلدت تصاميمها وكانت سامسونج تقدم كل شيء خلال هذه السنوات بعيد تمامًا عن آبل وتركزت سرقة تصاميم الشركة الأمريكية على القادمة جاءت عملية السرقة والتقليد من الشركات الصينية مثل شاومي والتي نسخت بشكل تفصيلي ميزة الميموجي Memoji لآبل حتى أنها لم تغير إسمها، وكما أن شركة هواوي والعلامة التجارية Honor التي نسخت تصميم سماعات آيربودزAirPods، وأطلقت السماعات الخاصة بها FreeBuds والتي تأتي بنفس التصميم.

ورمز بصمة الوجه Face ID الخاص بشركة آبل والذي يتكون من وجه مبتسم مستوحى من شعار جهاز ماكنتوش الأصلي خلال فترة الثمانينات وتم استخدامه للمرة الأولى مع آيفون X والذي أطلق عام 2017.

وتوضح بعض المواقع التقنية أن الوجه المبتسم بأيقونة سامسونج منسوخًا تمامًا من نفس الوجه الموجود بأيقونة بصمة الوجه لشركة آبل، ويمكن للبعض القول أنها صدفة لأننا نتحدث عن ميزة خاصة بالوجه، ولكن الأنف الملتوية لنفس الزاوية والزوايا الأربعة بتصميم سامسونج يجعل من الصعب القول بأن الشركة الكورية قد ابتكرت التصميم أو أنه مجرد تشابه غير متعمد.
Samsung Pass.. سامسونج تسرق تصميم جديد من آبل
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