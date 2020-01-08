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فن

شاهد .. صورة نادرة لـ احمد السقا وابنه

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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منار نور
نشر الفنان أحمد السقا ، صورة قديمة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهر السقا في الصورة ، وهو يحمل ابنه الذي لم يكمل عدة أشهر ، ويرجع تاريخ هذه الصور ل 2011 .

ويواصل أحمد السقا ، حاليا تصوير فيلمه الجديد "العنبكوت"، الذى يشارك في بطولته منى زكى وظافر العابدين، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.

فيلم العنكبوت من بطولة " محمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب ويسرا اللوزى وريم مصطف، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.
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2001

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