شاهد .. صورة نادرة لـ احمد السقا وابنه

نشر الفنان أحمد السقا ، صورة قديمة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .وظهر السقا في الصورة ، وهو يحمل ابنه الذي لم يكمل عدة أشهر ، ويرجع تاريخ هذه الصور ل 2011 .ويواصل أحمد السقا ، حاليا تصوير فيلمه الجديد "العنبكوت"، الذى يشارك في بطولته منى زكى وظافر العابدين، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.فيلم العنكبوت من بطولة " محمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب ويسرا اللوزى وريم مصطف، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.