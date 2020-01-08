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أستاذ علوم سياسية: هناك اتفاق مسبق بين أمريكا وإيران لعدم التصعيد.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:35 م
صدى البلد
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قالت نيفين مسعد أستاذ علوم سياسية، إن الضربة الايرانية لم تصيب أي من الجنود الأمريكية، مشيرة إلى أنه فى حالة وقوع أي إصابات كان الرد الأمريكي سيختلف تماما على ماهو عليه.

وأشارت نيفين مسعد خلال مداخلتها عبر اكسترا نيوز إلى وجود اتفاق مسبق بين أمريكا وإيران لعدم التصعيد و لاحتواء الامر، موضحة ان الضربة لها رسائل موجهة الى الداخل الايراني لتهدئة الأمر، في ظل مطالبة إيران للرد السريع.

ولفتت نيفين مسعد إلى أن إعلان التلفزيون الإيراني عن وقوع إصابات وخسائر جاء لتهدئة الشعب الإيراني.

وأكدت نيفين مسعد، على أن تصريحات الطرفين لم تكن حادة، وأن كلا الطرفين أشارا إلى عدم رغبتهم فى وجود حرب، مشيرة إلى أن خطاب الرئيس الأمريكي القادم سيأتى فى إطار تخفيف حدة التوتر موضحة أن "ترامب" سيكتفي بقتل السليمانى.
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