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اقتصاد

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-1-2020

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:41 م
الدولار
الدولار
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مايكل عياد
شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، بختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 يناير 2020، استقرارا نسبيا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 16 جنيها للشراء، و 16.10 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في ثلاثة بنوك محلية هي المصرف المتحد، 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل 15.98 جنيه للشراء، و 16.08 جنيه للبيع.

ويقدم بنك البركة أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.06 جنيه، فيما يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.08 جنيه، وذلك وفقا لآخر تحديث لموقع دولار لايف المتخصص في أسعار العملات.

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وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي في مصر بنحو قرش وحيد خلال الأسبوع الأول من العام الجاري 2020، وذلك وسط التوترات الدولية الجارية، والتي تؤثر بشكل عام على سلة العملات والمعادن النفيسة.

وسجل أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 8 يناير 2020، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري 16 جنيهًا للشراء، و16.10 جنيه للبيع، علما بأن سعر الدولار مطلع العام الجاري منذ أسبوع كان 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

يُذكر أن سوق الأوراق باشرت عملها منذ مطلع العام في 4 أيام فقط، وهي 2 يناير، و5 /6 يناير، وأخيرًا اليوم 8 يناير، وكانت أيام 1 و 2 /4 و7 يناير أجازات ما بين عطلات أسبوعية وأعياد عبر قرارات من البنك المركزي المصري.
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