المغرب واليابان توقعان على اتفاقيات لتعزيز العلاقات الاقتصادية

وقعت المغرب واليابان اليوم بالرباط، على ثلاث اتفاقيات لاستكمال الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومن أجل تعزيز حضور الاستثمارات اليابانية في المغرب.اقرأ أيضا:وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات في ختام الدورة الخامسة للجنة المغربية- اليابانية، التي انعقدت برئاسة الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي ووزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، كيسوكي سوزوكي.وشكلت هذه الدورة فرصة للوافدين المغربي والياباني والقطاعات الوزارية بكلا البلدين من أجل إعداد خارطة طريق، للارتقاء بالتعاون المغربي- الياباني إلى المستوى الذي يليق به.