عرش محمد صلاح يهتز| الصحف العالمية تتغنى بتتويج مانى بالأفضل فى إفريقيا 2019



وقالت فوتبول أن مانى أصبح واحدا من أهم اللاعبين على مستوى العالم فى الوقت الحالى نتيجة المستويات المميزة التى يقدمها يوما تلو الأخر .



وفى هذا السياق أكدت "ديلي ميل" البريطانية، إن مانى نجح فى التفوق على جميع اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح ورياض محرز.



وسلطت صحيفة " ديلى ميل " الضوء على غياب محمد صلاح عن الحفل وعدم تواجده بجانب زميله فى فريق ليفربول خلال استلامه للجائزة مشيرة إلى أن صلاح فشل فى الحفاظ على جائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الثالثة بعدما توج بها فى العامين الماضيين.



وتغنت صحيفة " ديبورتفيو" الإسبانية بتتويج ماني بلقب أفضل لاعب في أفريقيا للمرة الأولى في مسيرته بجانب أنه أصبح السنغالي الثاني الذي ينال الجائزة بعد الحاج ضيوف.



وقالت الصحيفة أن تتويج مانى عن جدارة نتيجة دوره المؤثر في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ ليفربول بجانب الحصول على لقب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ودوره البارز ـأيضا مع منتخب بلاده وقيادته للتأهل إلى نهائى كأس الأمم الإفريقية 2019.



وتوج النجم السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، متفوقا بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه، الدولي المصري محمد صلاح زميله في الريدز.



وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن نتائج التصويت والتي جاءت كالتالي:

1- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) - 477 صوتًا.



2- المصري محمد صلاح (ليفربول) - 325 صوتًا.



3- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) - 267 صوتًا.



وتسلم ماني الجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والذي أقيم في سهل حشيش بمدينة الغردقة .



أصبح تتويج السنغالى ساديو مانى نجم ليفربول بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 حديث الساعة على مستوى الشارع الكروى الإفريقي والعالمى .وحصد ساديو مانى لقب الأفضل فى إفريقي لعام 2019 خلال حفل عملاق أقامه الاتحاد الإفريق امس بمدينة الغردقة ، بعد منافسة قوية مع محمد صلاح والجزائرى رياض محرز .وسلطت العديد من وكالات الأنباء والصحف العالمية الضوء على تتويج النجم السنغالى ساديو مانى بلقب الأفضل فى إفريقيا ، وقالت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن تتويج مانى باللقب مستحق وجدارة بعدما نجح فى تحقيق العديد من الإنجازات سواء مع فريقه ليفربول أو منتخب بلاده.