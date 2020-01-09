AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس النيجر: الإيسيسكو دورها عظيم في تقديم الحضارة الإسلامية للعالم

الخميس 09/يناير/2020 - 09:52 ص
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
Advertisements
مـيـــــس رضـــا
استقبل رئيس جمهورية النيجر محمـدو إيسوفو، الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي بحضور كل من الدكتور داوودا ممادو مارتي، وزير التعليم الأولي ومحو الأمية والنهوض باللغات المحلية والتعليم المدني رئيس اللجنة الوطنية في النيجر، وأحومود محمـد، وزير إدارة ديوان رئيس الجمهورية، واحدود محمـد، كاتب الدولة المكلف بالميزانية.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور المالك الشكر للرئيس على حفاوة الاستقبال، التي لقيها خلال زيارته الرسمية الحالية للنيجر، واستعرض رؤية الإيسيسكو الجديدة، وتطرق إلى مجالات التعاون المشترك بين الإيسيسكو وجمهورية النيجر في مجالات عمل المنظمة، والمشروعات والبرامج والأنشطة التي تم التخطيط لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد رئيس النيجر أهمية الدبلوماسية الثقافية، وضرورة العمل على تصدير الثقافة الإسلامية التنويرية، لما للثقافة من دور فعال في مواجهة الأفكار المتطرفة، مشيرا إلى أن بعض الشباب يسقطون في فخ الإرهاب، الذى أصبح للأسف ظاهرة في بعض المجتمعات، نتيجة غياب الثقافة والتعليم الجيد.

وأوضح أن دول القارة الإفريقية تعاني من مشكلات كثيرة، وإن لم تستطع هذه الدول تطوير أنظمة التعليم بها فلن تستطيع مواكبة التطور الحادث في العالم، على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى التطور التكنولوجي.

ونوه الرئيس بأهمية المنظمات الدولية، مشيدا بالإيسيسكو، لما لها من دور في تقديم الحضارة الإسلامية للعالم، ووعد بأن يكون التعاون بين النيجر والمنظمة مثمرا جدا، وبأنه سيدعم الإيسيسكو بكل ما تحمله الكلمة من معنى ووجه وزير المالية بأن تسدد النيجر كامل حصتها للمنظمة.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس النيجر الشكر للمدير العام للإيسيسكو على مبادرة المنظمة بإطلاق قافلة طبية تربوية اجتماعية في إحدى قرى النيجر نهاية شهر مارس 2020، ورحب بعقد لقاء السيدات الأول في الدول الإفريقية أعضاء الإيسيسكو بالنيجر في مارس المقبل، والذي سيتم تنظيمه بالتعاون بين حكومة النيجر والمنظمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منظمة التعاون الإسلامي.. 50 عاما على دعم السلام وتعزيز الأمن الدولي

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات مع النيجر

السيسي: مصر مهتمة بمواصلة التعاون مع الأشقاء بالنيجر في بناء القدرات

هجوم إرهابي كبير يسقط 70 قتيلا في جيش دولة أفريقية.. ورئيسها يقطع زيارته لمصر

الرئيس السيسي يهنئ النيجر بعيد الجمهورية

تونس تسلم القاهرة مشعل عاصمة الثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية

ترشيحاتنا

نفيسة هاشم: 120 ألف طلب قدم للتصالح في مخالفات البناء

عيار 18 يسجل 585 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الخميس 9 - 1 - 2020

بين مؤيد ومعارض لزوجها.. نانسي عجرم تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي لليوم الخامس

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 9 -1-2020.. فيديو

العلميين تعلن عن برامج العمرة لعام 2020.. تفاصيل

صناعة البرلمان: تراجع أسعار السيارات والعقارات بعد انخفاض سعر الحديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة.. مصرع والد إيهاب توفيق فى حريق فيلته | صور

الصور الأولى للجزء الثانى من Avatar

سعر خيالى لـ تى شيرت رانيا يوسف فى أحدث جلسة تصوير| شاهد