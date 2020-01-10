طريقة عمل شوربة البصل للشيف شربيني

نقدم لك طريقة عمل شوربة البصل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير شوربة البصل

كيلو بصل

مقطع قطع صغيرة

2 ملعقة دقيق

ثلاثة أرباع لتر

مرقة لحم

ثلاثة أرباع لتر

ماء

زبدة

ملح

فلفل

جوز الطيب



للتقديم:

الخبز الباريزي

جبنة بارميزان مبشورة



طريقة عمل شوربة البصل

* يشوح البصل في الزبدة حتى يصل إلى اللون الذهبي

* ثم يضاف جوز الطيب والملح والفلفل

* يضاف الدقيق ويقلب جيدا، ثم تضاف المرقة والماء

* وتترك على النار حتى تغلي وتقدم مع الخبز الباريزي