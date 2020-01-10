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طريقة عمل شوربة البصل للشيف شربيني

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:59 ص
طريقة عمل شوربة البصل
طريقة عمل شوربة البصل للشيف شربيني
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اسماء محمد
نقدم لك طريقة عمل شوربة البصل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة البصل
كيلو بصل
مقطع قطع صغيرة
2 ملعقة دقيق
ثلاثة أرباع لتر
مرقة لحم
ثلاثة أرباع لتر
ماء
زبدة
ملح
فلفل
جوز الطيب

للتقديم:
الخبز الباريزي
جبنة بارميزان مبشورة

طريقة عمل شوربة البصل
* يشوح البصل في الزبدة حتى يصل إلى اللون الذهبي
* ثم يضاف جوز الطيب والملح والفلفل
* يضاف الدقيق ويقلب جيدا، ثم تضاف المرقة والماء
* وتترك على النار حتى تغلي وتقدم مع الخبز الباريزي
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