AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة تنفي تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس نتيجة تراجع إيرادات القناة

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:20 ص
عبور السفن بقناة
عبور السفن بقناة السويس
Advertisements
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي،صحة ما تردد بشأن تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس نتيجة تراجع إيرادات القناة.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي تراجع في إيرادات القناة، مُشددةً على زيادة حصيلة إيرادات القناة المُحققة خلال عام 2019 بنسبة 1,3%، لتصل إلى 5,8 مليار دولار مقابل 5,7 مليار دولار خلال عام 2018، مُوضحةً أن قرار تثبيت رسوم عبور السفن بالقناة جاء نتيجة لدراسات مستفيضة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، والتطورات الحادثة في مؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للقناة مقارنةً بالطرق الملاحية الأخرى.

ويطبق قرار تثبيت رسوم العبور على جميع أنواع السفن العابرة للقناة باستثناء فئتين فقط من أنواع السفن وهما سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال بحيث تقرر زيادة رسوم عبورهما بنسبة قدرها 5% عما كانت عليه خلال العام الماضي، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بدايةً من شهر أبريل المقبل.

وفي السياق ذاته،شهدت حركة الملاحة في قناة السويس تطورًا ملحوظًا وزيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال عام 2019، حيث سجلت حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2019 عبور 18880 سفينة، مقابل عبور 18174 سفينة خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.9%، فيما بلغ إجمالي الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس 1.2 مليار طن صافي خلال عام 2019 مقابل 1.1 مليار طن خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.9%، كما زادت كمية البضائع العابرة لقناة السويس بنسبة قدرها 4,9%، لتصل إلى 1031 مليون طن خلال عام 2019، مقارنةً بـ 983 مليون طن خلال عام 2018.

وناشدت الهيئة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة الأخيرة، مُشددةً على أن الاستفسار عن هذه الأمور لابد أن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

150 عاما على إنشاء قناة السويس أهم قناة ملاحية في العالم.. أممها عبد الناصر في 1956.. توسعات عملاقة لاستيعاب أحدث السفن.. إنشاء قناة جديدة موازية في 2015 .. و15 % من التجارة العالمية تمُر عبرها

قناة السويس تحتفل بمرور 150 عاما على انطلاقها.. الفريق أسامة ربيع: 136 مليار دولار إيرادات عبور 1.3 مليون سفينة منذ الافتتاح

أسامة ربيع: 1.3 مليون سفينة عبرت قناة السويس الجديدة منذ افتتاحها

أسامة ربيع: قناة السويس حققت إيرادات 6 مليارات دولار خلال العام المالي 2018- 2019.. فيديو

تراكم الديون على قناه السويس بعد رد أموال الشهادات لأصحابها.. الحكومة ترد

تعرف على حقيقة زيادة رسوم عبور السفن والناقلات بقناة السويس

ترشيحاتنا

حكم صيام الأيام البيض متفرقة .. الإفتاء توضح ما لا يعلمه كثيرون.. فيديو

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة .. 20 مكافأة ربانية

بعد مصرع والد الفنان إيهاب توفيق| تعرف على نصائح عند استخدام الدفاية الكهربائية وبدائل طبيعية لها.. وأبرز المخاطر الصحية من استخدامها وبعض الأطعمة التي تساعد في الشعور بالدفء

قصف بطائرات مجهولة..مقتل 8 أشخاص من عناصر الحشد الشعبي في غارات على شرق سوريا

رمضان صبحي يعلق على انضمام كهربا للأهلي .. ويؤكد: أسعى لجائزة الأفضل في أفريقيا.. فيديو

هل تعمدت إيران تجنب قتل أمريكيين في هجومها داخل العراق؟ استراتيجي سعودي يجيب

AdvertisementS

أخبار الفن| مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله والطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع

بسبب الجن .. اختفاء فتاة سعودية من منزلها لمدة 3 أيام .. وهكذا عثروا عليها

جوزي جه.. دفن جثة طبيب سقط من الطابق الثاني عشر هربا من شقة عشيقته بالجيزة

عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

إسرائيل تقصف مواقع إيرانية بسوريا | تفاصيل

طقس سيئ وأمطار.. رسائل مهمة من الداخلية لـ قائدي السيارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

بفستان صوف قصير .. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها فى الكويت

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن