النائب العام يحيل قضية رشوة التعويضات بالسكك الحديد للجنايات

وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي على إحالة قضية رشوة التعويضات بالسكك الحديد، والمتهم فيها "طارق. ك"، مدير الشئون القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة السكك الحديد، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة.



وجاء في التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم بصفته موظف عمومية مدير الإدارة القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بعمل زعم أنه من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من "حسن. س" مبلغ خمسة وثلاثين ألفا خفض إلى ثمانية وعشرين ألفا، أخذ منه ثمانية آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها لصالح موكليه دون استيفاء جميع الإجراءات اللازمة.



وشهد عضو هيئة الرقابة الادارية بالتحقيقات بتلقيه بلاغا من الشاهد الأول، وبإجرائه التحريات بشأنه أكدت صحته، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بين الشاهد الأول والمتهم، ونفاذا لذلك الإذن تمكن من تسجيل وتصوير لقاء بينهما أكد صحة ما توصلت إليه تحرياته بشأن طلب المتهم مبلغ ثمانية آلاف جنيه على سبيل الرشوة، نظير كل حكم ينهي إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها فيه، وتسلم لذلك من الشاهد الأول عشرة أحكام واتفق معه على التقابل لأخذ مبلغ الرشوة.



فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه ومقر عمله حال أو عقب تقاضيه لمبالغ رشوة، وأعد مبلغ ثمانية آلاف جنيه سلمه للشاهد الأول، ونفاذا لذلك الإذن تمكن من ضبط المتهم، وبتفتيش مقر عمله عثر على ظرف أبيض اللون بداخله مبلغ الرشوة - المعد سلفا - وتحفظ على الخمسة ملفات المسلمين للشاهد الأول.



وشهد لواء بالقوات المسلحة بهيئة القضاء العسكري، المستشار القانوني لسكك حديد مصر، بأن الإجراءات المتبعة في صرف مبالغ التعويضات المقضي بها بأحكام نهائية واجبة النفاذ تبدأ بتقدم المحكوم لصالحهم بصورة من الصيغة التنفيذية للحكم للإدارة المركزية للشئون القانونية، والتي تتولى مخاطبة الإدارة المركزية المختصة مكانية أو غيرها لتكليفها بإنهاء الإجراءات، وتقوم الإدارة الأخيرة باتخاذ إجراءاتها المتمثلة في تسلم أصل الصيغة التنفيذية للأحكام ومخاطبة مصلحة الضرائب للتأكد من عدم وجود أي مديونيات على مستحقي التعويضات، وفي حالة عدم ورود رد بشأن المديونيات خلال عشرين يوم يحرر مدير الإدارة القانونية المختص إذن صرف مبلغ التعويض وإرسال الأوراق للإدارة المالية لصرفه.



وأكدا عمل المتهم مديرا للإدارة القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر، ومن بين ما يختص به إنهاء إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الهيئة بصرف تعويضات عن حوادث القطارات الواقعة بنطاق منطقة القاهرة أو خارجها، على أن ينعقد ذلك الاختصاص بمجرد ورود كطلب التكليف له.



وبشأن ما اتخذه المتهم من إجراءات بصدد الأحكام - محل الواقعة - فتبين لهما مخالفته للتعليمات الإدارية الملزمة له بورود خطاب تكليف الإدارة العامة للقضايا حتى يتسنى له البدء في مباشرة اختصاصه.



وأقر المتهم بالتحقيقات بصحة صورته وصوته بالمقاطعة المصورة المأذون بتسجيلها واعترف بتلقي الرشوة المالية والتلاعب في التعويضات.