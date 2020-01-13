العصار ومحافظ مطروح يبحثان موضوعات التعاون القائمة لتطوير المحافظة

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لبحث موضوعات التعاون القائمة لتطوير المحافظة ، وذلك بديوان عام الوزارة.



ورحب "العصار" بالمحافظ وهنأه على تولي منصبه الجديد وأكد على تطويع جميع الإمكانيات والخدمات بالإنتاج الحربي لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة وتم مناقشة موضوعات التعاون القائمة مع المحافظة وفقًا لبروتوكول التعاون القائم مع وزارة الإنتاج الحربي بهدف تنفيذ المشروعات الهندسية في المحافظة وتوريد عربات ومعدات إطفاء الحرائق.



بالإضافة إلي رفع كفاءة وصيانة المباني والمنشآت وتركيب نظم إنتاج الطاقة المتجددة والموفرة ورصف الطرق، وتجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية، وتنفيذ مجمع المخابز وتشغيل مصنع لتعبئة التمور والمشاركة في تنفيذ أي مشروعات أخرى تحتاجها المحافظة.



وتم التأكيد على دعم الوزارة لأى أعمال تطوير وتحديث تتم بالمحافظة لصالح خدمة أهالي مطروح في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص .



من جانبه، أعرب اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح،عن ثقته في إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ أي مشروعات تخدم أهالي المحافظة، مشيدًا بالتعاون المثمر والجهود التي بذلتها الوزارة للمساهمة في مشروعات التطوير بالمحافظة حتى الآن .



وأضاف أنه يهدف إلى الارتقاء بمنظومة القضاء علي المخلفات بالأحياء والشوارع والعمل على تطوير وتحسين البيئة الاجتماعية والصحية بالمحافظة، والتي من شأنها النهوض بها كونها إحدى محافظات الجذب السياحي وبما يتناسب مع تحقيق أهداف الدولة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يعود بالنفع على المواطنين.

