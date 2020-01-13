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أخبار البلد

عمل همجى.. الفلاحين تعلق على قرار أستراليا بقتل 10 آلاف جمل

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:42 ص
قتل الجمال باستراليا
قتل الجمال باستراليا
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شيماء مجدي
وصف حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين قرار السلطات الاستراليه بقتل 10 الاف جمل، بأنه عمل همجي لا انساني ، لافتًا إلى أنه يستغرب قتل استراليا للجمال في الوقت الذي تراقب فيه حيوانات الكنغر وتلقي لها الاطعمه بواسطة الطائرات بعد فرارها من الحرائق التي طالت الغابات .

واستنكر "أبوصدام" صمت العالم ، علي هذه الكارثه الشنيعه وصمت جمعيات الرفق بالحيوان عن مثل هذه الجريمه والذين كانت تتعالي اصواتهم بمجرد قتل كلب أصابه السعار أو تأديب جمل بسوق برقاش .

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وأضاف ابوصدام، أنه يطالب دول العالم مقاطعة استراليا ويطالب الدول العربيه بالوقف الفوري لاستيراد اللحوم الحيه من استراليا .

واوضح عبدالرحمن ، ان قتل استراليا لاكثر من 10 آلاف جمل لأسباب وحجج واهيه دون الاستفاده من لحومها في ظل وجود ملايين البشر يتضررون جوعا تعد من اكبر الجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث .

وأشار إلي أنه علي المجتمع الدولي تحمل مسؤلياته ضد هذا الجرم واتخاذ القرارات اللازمه لوقف هذه المذبحه ، مؤكدًا أن رمي الابل في استراليا بالرصاص بحجة أنها تستهلك المياه في جنوب استراليا وحرق جثثها او دفنها دون الاستفاده منها يمثل جريمه تهدد التوازن البيئي ويترتب علي السكوت عليها عواقب وخيمة .
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