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أخبار البلد

أسما شريف منير تحسم الجدل حول إجرائها عمليات تجميل وعودتها للحجاب

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:49 ص
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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شيماء مجدي
نشرت الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة جديدة لها بشكل مختلف.

وتساءل متابعو أسما شريف منير، عن إذ كانت خضعت لعمليات تجميل في أنفها أم تغير شكلها بحيلة المكياج.

وطلبت منها إحدى المتابعات العودة لارتداء الحجاب كما كانت قائلًة: "أدعو الله لكِ إنك ترجعي ترتدي الحجاب كما كنتِ وانتي صغيرة، وأنا واثقة إنك إنسانة نقية وقلبك طاهر وجواكي حد كويس أوي .. أنا فاكرة ليكي برنامج ظهرتي فيه مع باباكي بالحجاب، وحبيتك مثل أختي والله".

لترد عليها أسما شريف منير: "إن شاء الله اللهم آمين".

كما سألتها أكثر من متابعة خلال التعليقات عن إذا كانت أجرت عمليات تجميل لترد عليهن: "مفيش حبيبتي كله فلترز، كنتور".

وعلى جانب آخر وجدت الإعلامية أسما شريف منير هجومًا عليها من آخرين حول هذا التغيير الجديد، حيثُ رأوا أن طبيعتها الأولى أفضل.
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