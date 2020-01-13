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تعليم

وزير التعليم: أكثر من نصف مليون طالب يمتحنون إلكترونيا بكفاءة| والغش محدود جدا

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:44 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نشهد اكبر امتحانات إلكترونية في تاريخ البلاد ، وان اكثر من نصف مليون طالب يمتحنون بكل كفاءة.

وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات صحفية منذ قليل : ان حالات الغش لا يطلق عليها تسريب ، وتقتصر علي لجنة تم ضبطها من آلاف اللجان.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه لا يصح ان نترك نجاح منظومة الامتحانات الالكترونية ، و نركز فقط على ما يفعله غشاش في احدى اللجان ، فيكفينا ان باقي الطلاب المقدر عددهم بنصف مليون طالب محترمون ويؤدون الامتحان بشكل هادئ ، لان التركيز على الغشاشين إغفال للعمل والجهد وتشويه لحقيقة نجاح باهر للوزارة ومنظومة التطوير.

وكانت قد بدأت منذ التاسعة والثلث صباحا عملية تداول لصور قيل إنها تخص امتحان اللغة الانجليزية ، الذي يؤديه طلاب 2 ثانوي الآن بشكل إلكتروني على التابلت داخل لجان الامتحانات.

جاء ذلك على جروب تانية ثانوي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حيث نشر الطالب صور الامتحان و قال (عايز الحل يا جماعة) ، وذلك بعد مرور اقل من نصف ساعة على بدء زمن الامتحان الذي بدأ رسميا على منصة الامتحان الالكترونية من التاسعة صباحا ومن المقرر ان ينتهي في تمام الثانية عشره ظهرا.

وفي التعليقات سألت احدى الطالبات(هي زلزال ترجمتها ايه ؟!)

ووفقا للمواصفات الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بخصوص امتحان اللغة الاجنبية الاولى للصف الثاني الثانوي ، فيتكون الامتحان من 27 سؤالا منها (20 سؤالًا اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال).

وكانت قد حققت منظومة الامتحانات الالكترونية للسف الثاني الثانوي يوم السبت الماضي نجاحًا كبيرًا؛ حيث استقبلت منصة الامتحان الالكترونية 488 ألف طالب/طالبة بنسبة 90% من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادة اللغة العربية في الفترة الأولى داخل داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).
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