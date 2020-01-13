AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم : نحن نقدم خدمة لمن أراد أن يتعلم .. وعلى الآخرين تحمل نتيجة اختياراتهم

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:21 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
Advertisements
ياسمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : نحن نقدم خدمة لمن أراد ان يتعلم والآخرون يتحملون نتيجة اختياراتهم.

واضاف وزير التربية التعليم في تصريحات له عبر جروب قضايا تكنولوجيا المعلومات : نشهد الان اكبر منظومة امتحانات إلكترونية في تاريخ البلاد لأكثر من نصف مليون طالب في وقت واحد.

وقال وزير التعليم : هناك حالات غش فردية في امتحانات 2 ثانوي الالكترونية ، تعد علي الأصابع من محاولات غش وهي ضئيلة جدا ونتابعها ولكنها ليست الخبر!

واشار وزير التعليم الى ان الخبر هو نجاح المنظومة والبنية التحتية والأسئلة الجديدة والطلاب المحترمين اللذين لا يغشون.
Advertisements

ترشيحاتنا

العش: ندمت على ترك الإسماعيلي أكثر من رحيلي عن الأهلي

مصرع طفلة في حريق منزل بالدقهلية

تضحية فالفيردي لإنقاذ ريال مدريد.. أبرز مشاهد تتويج الملكي بالسوبر الإسباني

زوجة تبعث سؤالا غريبا عن ضرتها.. والإفتاء : اتقي الله وراعي مشاعرها

زيرو جمارك.. اسعار سيتروين citroen اليوم في مصر.. صور

ماكرون: يجب وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل فوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لائحة الفائزين في حفل Critics choice awards..صور

شاهد.. مسافر يحاول اقتحام قمرة قيادة طائرة ويثير فوضى

زيرو جمارك.. اسعار سيتروين citroen اليوم في مصر.. صور