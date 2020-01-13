وزير التعليم : نحن نقدم خدمة لمن أراد أن يتعلم .. وعلى الآخرين تحمل نتيجة اختياراتهم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : نحن نقدم خدمة لمن أراد ان يتعلم والآخرون يتحملون نتيجة اختياراتهم.



واضاف وزير التربية التعليم في تصريحات له عبر جروب قضايا تكنولوجيا المعلومات : نشهد الان اكبر منظومة امتحانات إلكترونية في تاريخ البلاد لأكثر من نصف مليون طالب في وقت واحد.



وقال وزير التعليم : هناك حالات غش فردية في امتحانات 2 ثانوي الالكترونية ، تعد علي الأصابع من محاولات غش وهي ضئيلة جدا ونتابعها ولكنها ليست الخبر!



واشار وزير التعليم الى ان الخبر هو نجاح المنظومة والبنية التحتية والأسئلة الجديدة والطلاب المحترمين اللذين لا يغشون.