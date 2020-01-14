تعليم القاهرة: غرفة عملياتنا تعمل منذ الفجر.. ولا شكاوى من لجان امتحانات 2 ثانوي حتى الآن

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن غرفة عمليات المديرية حرصت منذ فجر اليوم على بدء العمل مبكرا، لتجهيز جميع الأمور المتعلقة بسير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المنعقدة الآن في اللجان.



وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: إن غرفة عمليات المديرية على اتصال مباشر بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كذلك على اتصال بغرف العمليات الفرعية المشكلة داخل 32 إدارة تعليمية بمحافظة القاهرة.



وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن هذه الغرف تعمل باهتمام وتركيز على رصد جميع الشكاوى والبلاغات التي ترد من أي لجنة امتحانية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، للتدخل السريع لحلها فورا، إلى جانب المتابعة الدقيقة والمستمرة لتنفيذ كل التعليمات الخاصة بالامتحانات في مختلف اللجان.



وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: أنه لم ترد لغرفة عمليات المديرية أي شكاوى من امتحانات الصف الثاني الثانوي المنعقدة الآن، حتى هذه اللحظة.



وكان قد دخل منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي لأداء امتحاني الأحياء لطلاب العلمي والفلسفة لطلاب الأدبي.



ويبدأ زمن الامتحان اليوم بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي من 9: 11 صباحا.



وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون الامتحانات بشكل إلكتروني عبر التابلت.



وبالنسبة لمواصفات الامتحان، فوفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، فيتكون امتحان الأحياء من 30 سؤالًا "اختيار من متعدد"، كما يتكون امتحان الفلسفة والمنطق من 30 سؤالًا "اختيار من متعدد".



وكانت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قد انطلقت رسميا السبت الموافق 11 يناير 2020، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية بنظام الكتاب المفتوح.