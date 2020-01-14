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تعليم

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يمتحنون الأحياء والفلسفة.. اليوم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:01 ص
ياســــمين بدوي
يستأنف طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020 ، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

ومن المقرر أن يمتحن طلاب الصف الثاني الثانوي مادتي الأحياء بالنسبة لطلاب علمي و الفلسفة بالنسبة لطلاب أدبي، و يبدأ زمن الامتحان بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي من 9: 11 صباحا ، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الصف الثاني الثانوي سيؤدوا الامتحانات غدا بشكل إلكتروني عبر التابلت.


أما بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي، فمن المقرر أن يمتحنوا اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020 امتحان الأحياء ، ويبدأ زمن الامتحان من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا ، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحاناتهم بشكل ورقي خلال شهر يناير.


وأكدت غرفة العمليات المركزية المنوطة بمتابعة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية منذ بدء الامتحانات يوم 11 يناير.

وأشارت غرفة عمليات التعليم ، إلى أن حالات الغش محدودة جدا ، حيث تم رصد بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.
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