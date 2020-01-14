طلاب أولى ثانوي يدخلون اللجان لأداء امتحان الأحياء ورقيا بنظام الكتاب المفتوح

امتحانات 2 ثانوي تمر بنجاح لليوم الثاني على التوالي.. أكثر من نصف مليون طالب يمتحنون على التابلت بلا أعطال.. التعليم: لم نتلق أي شكاوى وحققنا نجاحا باهرا