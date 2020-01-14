طلاب أولى ثانوي يدخلون اللجان لأداء امتحان الأحياء ورقيا بنظام الكتاب المفتوح

دخل، منذ قليل، طلاب الصف الأول الثانوي، إلى لجانهم الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية، لبدء امتحان الأحياء، والذي من المقرر أن ويبدأ زمن الإجابة عليه رسميا من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحاناتهم بشكل ورقي خلال شهر يناير.
ووفقا للمواصفات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، فيتكون امتحان الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي، من 20 سؤال اختيار من متعدد.
وأكدت غرفة العمليات المركزية المنوطة بمتابعة امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية بـ وزارة التربية والتعليم، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية حتى الآن.
ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر بالاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحاناتهم بشكل ورقي خلال شهر يناير.
ووفقا للمواصفات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، فيتكون امتحان الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي، من 20 سؤال اختيار من متعدد.
وأكدت غرفة العمليات المركزية المنوطة بمتابعة امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية بـ وزارة التربية والتعليم، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية حتى الآن.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الغش محدود جدا في امتحانات 2 ثانوي هذا العام، مشيرةً إلى أنه تم رصد بعض حالات الغش الفردية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.
ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر بالاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.