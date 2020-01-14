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تعليم

شكاوى من صعوبة أحياء 2 ثانوي.. وطلاب الأدبي: الفلسفة سهلة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:31 ص
امتحانات 2 ثانوي
امتحانات 2 ثانوي
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ياسمين بدوي
أنهى منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادتي الأحياء لطلاب العلمي، والفلسفة لطلاب الأدبي. 

وقد تباينت ردود افعال الطلاب على الامتحانات، فالبعض أكد سهولة الأسئلة ووجودها في المنهج.

بينما شكا بعض طلاب العلمي من صعوبة امتحان الأحياء، مؤكدين أنه ركز على جزء واحد فقط في المنهج.

حيث قال الطلاب: امتحان الأحياء ركز على جزء واحد في المنهج وهو جزء النبات ، وطريقة الأسئلة غير واضحة،بجد ده ظلم للطلبة.

أما عن امتحان الفلسفة فقد اكد الطلاب سهولة اسئلته بشكل ملحوظ.

وبالنسبة لمواصفات الامتحان، فوفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، فيتكون امتحان الأحياء من 30 سؤالًا "اختيار من متعدد"، كما يتكون امتحان الفلسفة والمنطق من 30 سؤالًا "اختيار من متعدد".

وكانت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قد انطلقت رسميا السبت الموافق 11 يناير 2020، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية بنظام الكتاب المفتوح.
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