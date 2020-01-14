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محافظات

فودة يشهد البروفة قبل النهائية لمهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:55 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم البروفة قبل النهائية لفعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بالتعاون مع دولة الامارات الشقيقة في الفترة من 16 الي 18 يناير الجاري.

يتضمن المهرجان استعراض مهارات الهجن لدولة الامارات الشقيقة وسباقا للهجن للقبائل المصرية ويقام ضمن الفعاليات معرض مشترك اماراتي مصري لعرض المنتجات البدوية التراثية الاماراتية والمصرية لأكثر من 100 عارضة بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية. بالاضاف لعروض فنون شعبية لفرقة العريش للفنون الشعبية بالتعاون مع وزارة الثقافة.

ومن المتوقع ان يشهد المهرجان كبار الشخصيات من الدولتين وبعض الوزراء المصريين الذين شاركت وزاراتهم في المهرجان والمحافظين للمحافظات التي تشتهر برياضة الهجن بمصر.

ويشهد المهرجان وفود عربية واجنبية واهالي شرم الشيخ.. هذا والتقي محافظ جنوب سيناء بالسفير جمعة مبارك الجنيني سفير الامارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية خلال تفقدهما لاستعدادات المهرجان.
فودة يشهد البروفة قبل النهائية لمهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي
فودة يشهد البروفة قبل النهائية لمهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي
فودة يشهد البروفة قبل النهائية لمهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي
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