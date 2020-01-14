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تعليم

وزير التعليم يكشف سر تصوير وتداول الامتحانات عبر فيس بوك يوميا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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ياســــمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الالكتروني بلجان امتحانات 2 ثانوي الالكترونية .

وأوضح وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أن حالات الغش الالكتروني المضبوطة ، اتضح انها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين علي اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن اجابات!
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وقال وزير التربية والتعليم : للأسف إن الغش المباشر او الالكتروني كان هو المتبع في سنوات النقل عبر السنوات الماضية ، ولم يشكو احد من قبل!

وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : لقد نجحت الامتحانات الإلكترونية في تقليص حالات الغش بالمقارنة بالسنوات السابقة.

وحذر وزير التربية والتعليم ، من أن الطالب الغشاش يتحمل مسئولية اختياره حيث يفقد نفسه الفرصة للتعود علي النظام الجديد ، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ وعليه ألا يلومن إلا نفسه.

وقال وزير التربية والتعليم : لمن يصرخ "بعدم تكافؤ الفرص وحق اولادنا" أقول لا يوجد منطق في هذا من الأساس ، لأننا في سنة نقل ولانه لا يوجد أي حقوق ضائعة لمن اجتهد وحاول ويتعلم ، أما الحقوق الضائعة فعلا أو الفرص الضائعة فهي لهؤلاء الغشاشين أنفسهم وليس لمن اجتهد.
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