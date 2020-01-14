وزير التعليم يكشف سر تصوير وتداول الامتحانات عبر فيس بوك يوميا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الالكتروني بلجان امتحانات 2 ثانوي الالكترونية .
وأوضح وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أن حالات الغش الالكتروني المضبوطة ، اتضح انها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين علي اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن اجابات!
انتهاء امتحانات صفوف النقل في الوادي الجديد
وأوضح وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أن حالات الغش الالكتروني المضبوطة ، اتضح انها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين علي اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن اجابات!
انتهاء امتحانات صفوف النقل في الوادي الجديد
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وقال وزير التربية والتعليم : للأسف إن الغش المباشر او الالكتروني كان هو المتبع في سنوات النقل عبر السنوات الماضية ، ولم يشكو احد من قبل!
وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : لقد نجحت الامتحانات الإلكترونية في تقليص حالات الغش بالمقارنة بالسنوات السابقة.
وحذر وزير التربية والتعليم ، من أن الطالب الغشاش يتحمل مسئولية اختياره حيث يفقد نفسه الفرصة للتعود علي النظام الجديد ، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ وعليه ألا يلومن إلا نفسه.
وقال وزير التربية والتعليم : لمن يصرخ "بعدم تكافؤ الفرص وحق اولادنا" أقول لا يوجد منطق في هذا من الأساس ، لأننا في سنة نقل ولانه لا يوجد أي حقوق ضائعة لمن اجتهد وحاول ويتعلم ، أما الحقوق الضائعة فعلا أو الفرص الضائعة فهي لهؤلاء الغشاشين أنفسهم وليس لمن اجتهد.
وقال وزير التربية والتعليم : للأسف إن الغش المباشر او الالكتروني كان هو المتبع في سنوات النقل عبر السنوات الماضية ، ولم يشكو احد من قبل!
وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : لقد نجحت الامتحانات الإلكترونية في تقليص حالات الغش بالمقارنة بالسنوات السابقة.
وحذر وزير التربية والتعليم ، من أن الطالب الغشاش يتحمل مسئولية اختياره حيث يفقد نفسه الفرصة للتعود علي النظام الجديد ، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ وعليه ألا يلومن إلا نفسه.
وقال وزير التربية والتعليم : لمن يصرخ "بعدم تكافؤ الفرص وحق اولادنا" أقول لا يوجد منطق في هذا من الأساس ، لأننا في سنة نقل ولانه لا يوجد أي حقوق ضائعة لمن اجتهد وحاول ويتعلم ، أما الحقوق الضائعة فعلا أو الفرص الضائعة فهي لهؤلاء الغشاشين أنفسهم وليس لمن اجتهد.