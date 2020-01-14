وزير التعليم يكشف سر تصوير وتداول الامتحانات عبر فيس بوك يوميا

إجابات نموذجية .. معلم ينشر حل أسئلة امتحان أحياء 2 ثانوي عبر فيس بوك لطمأنة الطلاب

وقال وزير التربية والتعليم : للأسف إن الغش المباشر او الالكتروني كان هو المتبع في سنوات النقل عبر السنوات الماضية ، ولم يشكو احد من قبل!وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : لقد نجحت الامتحانات الإلكترونية في تقليص حالات الغش بالمقارنة بالسنوات السابقة.وحذر وزير التربية والتعليم ، من أن الطالب الغشاش يتحمل مسئولية اختياره حيث يفقد نفسه الفرصة للتعود علي النظام الجديد ، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ وعليه ألا يلومن إلا نفسه.وقال وزير التربية والتعليم : لمن يصرخ "بعدم تكافؤ الفرص وحق اولادنا" أقول لا يوجد منطق في هذا من الأساس ، لأننا في سنة نقل ولانه لا يوجد أي حقوق ضائعة لمن اجتهد وحاول ويتعلم ، أما الحقوق الضائعة فعلا أو الفرص الضائعة فهي لهؤلاء الغشاشين أنفسهم وليس لمن اجتهد.