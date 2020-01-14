إجابات نموذجية .. معلم ينشر حل أسئلة امتحان أحياء 2 ثانوي عبر فيس بوك لطمأنة الطلاب

طلاب أولى ثانوي يدخلون اللجان لأداء امتحان الأحياء ورقيا بنظام الكتاب المفتوح

وقد تكون امتحان الأحياء الذي امتحنه طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الثلاثاء من 30 سؤالًا من نوعية "اختيار من متعدد".وقالت وزارة التربية والتعليم إن جميع الأسئلة موضوعة على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم، وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور الاجابات التي نشرها المعلم المذكور والتي وصفها بالاجابة النموذجية .