إجابات نموذجية .. معلم ينشر حل أسئلة امتحان أحياء 2 ثانوي عبر فيس بوك لطمأنة الطلاب

نشر محمد يحيي ، معلم مادة الاحياء المتخصص في المرحلة الثانوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، نموذج اجابة بخط يده لامتحان مادة الاحياء الذي امتحنه اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي إلكترونيا عبر التابلت .
يأتي ذلك لمحاولة طمأنة طلاب الصف الثاني الثانوي الذين خرجوا من الامتحان اليوم متشككين في مدى صحة الاجابات التي كتبوها، نظرا لصعوبة بعض الاسئة على حد وصف الطلاب.
طلاب 2 ثانوي: امتحان الأحياء صعب.. والفلسفة والمنطق سهل.. فيديو
يأتي ذلك لمحاولة طمأنة طلاب الصف الثاني الثانوي الذين خرجوا من الامتحان اليوم متشككين في مدى صحة الاجابات التي كتبوها، نظرا لصعوبة بعض الاسئة على حد وصف الطلاب.
طلاب 2 ثانوي: امتحان الأحياء صعب.. والفلسفة والمنطق سهل.. فيديو
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وقد تكون امتحان الأحياء الذي امتحنه طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الثلاثاء من 30 سؤالًا من نوعية "اختيار من متعدد".
وقالت وزارة التربية والتعليم إن جميع الأسئلة موضوعة على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم، وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور الاجابات التي نشرها المعلم المذكور والتي وصفها بالاجابة النموذجية .
وقد تكون امتحان الأحياء الذي امتحنه طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الثلاثاء من 30 سؤالًا من نوعية "اختيار من متعدد".
وقالت وزارة التربية والتعليم إن جميع الأسئلة موضوعة على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم، وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور الاجابات التي نشرها المعلم المذكور والتي وصفها بالاجابة النموذجية .