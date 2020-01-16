3 قرارات جديدة للرقابة المالية بالجريدة الرسمية

نشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 13، الصادر في 16 يناير 2020، 3 قرارات للهيئة العامة للرقابة المالية وهم:



القرار رقم 1109 لسنة 2019، وينص على استبدال بنص رقمى (44، 59) من النظام الأساسى لشركة أورينت للتأمين التكافلى- مصر (ش.م.م)، المادة رقم 44 وتنعقد االجمعية العامة العادية للنظر في جدول الأعمال المحدد لها.



والقرار رقم 1419 لسنة 2019، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الانتماء لقطاع الكهرباء والطاقة.



والقرار رقم 1420 لسنة 2019، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، من غير أفراد أطقم القيادة والضيافة الجوية.