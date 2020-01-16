AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

3 قرارات جديدة للرقابة المالية بالجريدة الرسمية

الخميس 16/يناير/2020 - 12:21 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الاقتصادى
نشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 13، الصادر في 16 يناير 2020، 3 قرارات للهيئة العامة للرقابة المالية وهم:

القرار رقم 1109 لسنة 2019، وينص على استبدال بنص رقمى (44، 59) من النظام الأساسى لشركة أورينت للتأمين التكافلى- مصر (ش.م.م)، المادة رقم 44 وتنعقد االجمعية العامة العادية للنظر في جدول الأعمال المحدد لها.

والقرار رقم 1419 لسنة 2019، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الانتماء لقطاع الكهرباء والطاقة.

والقرار رقم 1420 لسنة 2019، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، من غير أفراد أطقم القيادة والضيافة الجوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرقابة المالية تصدر النظام الأساسي لاتحادي الشركات العاملة في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم

الوزراء يوافق على تعديل بعض مواد إنشاء صندوق مصر.. تفاصيل

هيئة الرقابة المالية تعتمد تعديل لوائح 6 صناديق تأمين خاصة بالعاملين

الرقابة المالية تعتمد لائحتي تأمين غرفة القاهرة وضباط الشئون الإدارية

الإسكان تعتمد تعديل مخطط أرض لإقامة مشروع سكني بالشروق

ترشيحاتنا

أول تعليق من قاهر الأهلي بعد انضمامه لاتحاد جدة السعودي

هبوط جزئي بكوبري محرم بك وسط الإسكندرية.. صور

ارتدوا الملابس الثقيلة.. الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر حتى السبت

بفستان قصير.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في دبي

بدون مضادات حيوية.. بـ 5 جنيهات فقط تخلصي من التهاب الحلق

احمى نفسك من سرطان الثدى بـ 7 حيل غير متوقعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفارة السعودية بالقاهرة تبرز مشاركة الأمير خالد بن سلمان لافتتاح قاعدة برنيس.. صور

شاهد للمرة الأولى شيفروليه إيكوينوكس 2021 فيس ليفت بعد تسريبها .. صور

هبوط جزئي بكوبري محرم بك وسط الإسكندرية.. صور