الداخلية توجه قوافل إنسانية لـ 4 محافظات .. صور

قامت وزارة الداخلية بإيفاد عدة قوافل إنسانية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بـ(قرية المناشى بمركز شرطة منشاة القناطر بمحافظة الجيزة ، وقرية كفر نشوه دائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وعزبة الأزهرى بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف ومنطقة نفيشه بمركز الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية ) .



و تم توزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين.



ولاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.. يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تقديم الدعم والرعاية للمواطنين قاطنى القرى الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم.



يأتي ذلك إستمرارًا لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية الهادفة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، وبمناسبة عيد الشرطة .