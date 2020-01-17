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مرأة

الكابتونيه يتصدر بقوة.. أبرز صيحات موضة غرف النوم 2020.. صور

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:46 م
صدى البلد
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رشا عوني
ما بين العصري و الكلاسيكي ، تتجه خطوط موضة 2020 لغرف النوم الحديثة، حيث يولي العرائس اهتماما كبيرا بغرفة النوم ويبحثن عن أحدث الصيحات والتصميمات الجديدة التي يمكن تنفيذها بسهولة بدلا من شراء غرفة جاهزة.

موضة غرف النوم 2020 تتجه نحو الألوان المبهجة والاستايلات المودرن التي تمنح منزلك أناقة عصرية حديثة، فعلى الرغم من أناقة الأثاث الكلاسيكي لكن بهجة المودرن لها ذوق خاص مميز.

تتصدر صيحة الكابتونيه موضة غرف النوم 2020 فهي كانت موضة شائعة في مدى القرن الماضي ثم عادت لخطوط الموضة مؤخرا بشكل قوي مع إدخال الكثير من الألوان الحديثة التي تمنح استايل الكابتونيه شكلا فخما لغرف النوم.

كما تتجه ألوان جدران غرف النوم 2020 إلى الأوف وايت، الزيتي، البترولي، الرمادي بدرجاته، واللون السيمون الهادي الذي تفضله الفتيات.

كما تستمر صيحة الأثاث الأبيض موضة غرف النوم 2020، فعلى الرغم من أنها تحتاج عناية خاصة وتنظيفا مستمرا إلا أن غرف النوم ذات اللون الأبيض تضيف لغرفتك مظهرا فخما وأنيقا أكثر من أي لون آخر.
الكابتونيه يتصدر بقوة.. أبرز صيحات موضة غرف النوم 2020.. صور
الكابتونيه يتصدر بقوة.. أبرز صيحات موضة غرف النوم 2020.. صور
الكابتونيه يتصدر بقوة.. أبرز صيحات موضة غرف النوم 2020.. صور
الكابتونيه يتصدر بقوة.. أبرز صيحات موضة غرف النوم 2020.. صور
الكابتونيه يتصدر بقوة.. أبرز صيحات موضة غرف النوم 2020.. صور
الكابتونيه يتصدر بقوة.. أبرز صيحات موضة غرف النوم 2020.. صور
الكابتونيه يتصدر بقوة.. أبرز صيحات موضة غرف النوم 2020.. صور
الكابتونيه يتصدر بقوة.. أبرز صيحات موضة غرف النوم 2020.. صور
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