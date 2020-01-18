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رياضة

نور الشربيني تحصد وصافة جى بى مورجان للإسكواش

السبت 18/يناير/2020 - 03:34 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
حصدت نور الشربيني لاعبة سبورتنج للاسكواش ، المركز الثاني في بطولة جى بى مورجان للإسكواش المقامة حاليا فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك بعد فوز الفرنسية كاميل سيرم على نور 3-0 في مباراة قوية ، لتحتل نور الوصافة بعد تتويجها بالبطولة في الموسمين الماضيين.

وكانت نور الشربينى قد تأهلت إلى المباراة النهائية بعد تغلبها فى مباراة الدور نصف النهائى على النيوزلاندية المخضرمة جويل كينج بنتيجة 3/1، فيما جاء تأهل كاميل سيرم على حساب المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالميًا.
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