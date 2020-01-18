منجي الرحوي: الإخوان سبب غياب تونس عن مؤتمر برلين.. فيديو

قال منجي الرحوي نائب بالبرلمان التونسي ، إن عدم مشاركة تونس في مؤتمر برلين ليس لأسباب معروفة ولكن من الممكن ان يكون بسبب جماعة الإخوان في هذه المعركة والتأثيرات التي يمكن أن تأتي من وجود الإخوان في تونس .
وأضاف "منجي الرحوي"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"90دقيقة "المذاع على قناة"المحور"، أن هناك أسباب غير واضحة بعدم دعوة تونس إلى حضور المؤتمر في برلين ولكن سبب وجود الإخوان في تونس هو ما يمكن ان يمنعهم من دعوتنا إلى المؤتمر.
وأوضح"منجي الرحوي" أن الوضع سىء في تونس بسبب تفكير الجماعة الإخوانية في الوصول إلى الحكم ولا يهمهم ان الاوضاع الاقتصادية والسياسية وصلت إلى الطرق الأخير كما أننا نرى أن تردى الوضع التونسي بسبب تواجد هذه الجماعة في تونس .
وتابع"منجي الرحوي" أن ما يحدث في تونس نتيجة النهضة التونسية وهو مرتبط بالنهضة بشكل مباشر .
واستكمل"منجي الرحوي" أن رد اغلب النواب التونسين بعدم الاقتناع بكلام راشد الغنوشي خصوصا ان المسألة تتعلق بدول وليس افراد.
وأضاف "منجي الرحوي"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"90دقيقة "المذاع على قناة"المحور"، أن هناك أسباب غير واضحة بعدم دعوة تونس إلى حضور المؤتمر في برلين ولكن سبب وجود الإخوان في تونس هو ما يمكن ان يمنعهم من دعوتنا إلى المؤتمر.
وأوضح"منجي الرحوي" أن الوضع سىء في تونس بسبب تفكير الجماعة الإخوانية في الوصول إلى الحكم ولا يهمهم ان الاوضاع الاقتصادية والسياسية وصلت إلى الطرق الأخير كما أننا نرى أن تردى الوضع التونسي بسبب تواجد هذه الجماعة في تونس .
وتابع"منجي الرحوي" أن ما يحدث في تونس نتيجة النهضة التونسية وهو مرتبط بالنهضة بشكل مباشر .
واستكمل"منجي الرحوي" أن رد اغلب النواب التونسين بعدم الاقتناع بكلام راشد الغنوشي خصوصا ان المسألة تتعلق بدول وليس افراد.