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ثقافة

حشد جماهيري فى ثالث أيام العرض سبارتاكوس بثقافة سوهاج

الأحد 19/يناير/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
بدأت فعاليات العرض المسرحي "سبارتاكوس" على مسرح قصر ثقافة سوهاج ضمن سلسلة العروض التي يقدمها فرع ثقافة سوهاج، يستمر العرض حتى 25 يناير الجارى، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة علي دعم الفن والفنانين والإعداد والإنتاج المسرحي.

العرض تأليف محمود جمال الحدينى، أشعار محمد أبو زيد، ألحان دكتور رأفت موريس، بطولة محمود الهوارى، طارق تهلال، مؤمن صابر، محمود السيد، طارق عبده، كاترين، ومجموعة من الممثلين والموهوبين، سينوغرافيا فاطمة أبوالحمد، إعداد وإخراج مصطفى إبراهيم فكرة وغناء حسام حسنى.

تدور الأحداث حول الأسطورة الرومانية للبطل سبارتاكوس وثورة العبيد وكم أن الإنسان قد يكون مقيدًا بفكرة بدلا من القيود، حتى ولو كان ملكا قد يكون عبدًا لرغباته وسلطة أفكاره، وذلك إطار الدراما الرومانسية.

بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والإعلامية والشعبية والثقافية، كوكبة من المبدعين والأدباء والشعراء والمواهب الشابة المتميزة من أبناء محافظة سوهاج.
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