شاهد رسالة ولي عهد أبوظبي للشعب الفلبيني لمواجهة بركان تال

أعرب الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تضامنه الشديد مع الشعب الفلبيني في مواجهة خطر البركان الذي ضرب الدولة الفلبينية حيث قال : قلوبنا مع الشعب الفلبيني الصديق في مواجهة خطر بركان " تال"."



كما عبر عن تمنياته بأن تمر تلك الأزمة التي يمر بها الشعب الفلبيني على خير حيث غرد عبر صفحته علي موقع التدوينات القصيرة قائلا " وندعو الله تعالى أن تمر هذه الأوقات الصعبة بأقل الخسائر الممكنة ."



وشدد ولي عهد ابوظبي علي وقوف بلاده بجوار الفلبين في مواجهة أزمة البركان حيث قال: دولة الإمارات تقف متضامنة مع حكومة الفلبين وشعبها ".



كما أكد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة علي استعداد بلاده لتقديم كافة أوجه الدعم للفلبين حيث ذكر قائلا "الإمارات على استعداد لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة في هذه الظروف."