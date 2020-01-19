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أخبار العالم

قرقاش مادحاً ولي عهد أبوظبي: بن زايد بوصلة سياسية واضحة تؤثر في مستقبل المنطقة

الأحد 19/يناير/2020 - 09:09 ص
محمد بن زايد
محمد بن زايد
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محمود نوفل
أكد الدكتور أنور قرقاش ، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ، أن ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد يلعب دورا مؤثرا في مسيرة الإمارات التنموية والتقدم الهائل التي تشهده البلاد في كافة مناحي الحياة.

حيث غرد عبر تويتر قائلا : " ولي عهد أبوظبي شخصية مؤثرة في مسيرة الإمارات التنموية وفي ملف الاستقرار والمستقبل في المنطقة"

وصرح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن مايتمتع به ولي عهد ابوظبي جعله بوصلة سياسية شفافة تري من خلالها كل الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية .

واضاف : الرصيد الكبير لولي عهد أبوظبي هو بوصلة سياسية واضحة وشفافة ترى المنطقة من منظور واقعي وتكوّن رؤيتها وفق هذا الأساس".

وكان هاشتاج "كلنا محمد بن زايد" قد تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس السبت، للتعبير عن المكانة الكبيرة التي يحظى بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الوطن العربي.

وذكر أحد النشطاء:" حفظكم الله ورعاكم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، العرب تفتخر بكم جيل من بعد جيل".

واوضح آخر: "كلنا محمد بن زايد، "رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا"، واجعل مصر والإمارات دائما في خير وترابط إلى يوم الدين فإن هذا الرجل لن نوفيه حقه مهما كتبنا.. لمسة تواضع وبساطة".
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