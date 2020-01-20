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أخبار العالم

الكويت تخفف حكما بالسجن على مواطنة روسية| اعرف الأسباب

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:53 م
ماريا لازاريفا
ماريا لازاريفا
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سعيد العربي
قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة صندوق "كي جي آل آي" للاستثمار، ماريا لازاريفا، بالسجن مع الأشغال الشاقة 7 سنوات، ليخفف الحكم من 10 سنوات سجن كان قد صدر بحقها في عام 2018، بتهمة اختلاس أموال الدولة.

وبحسب نص قرار المحكمة الصادر اليوم الإثنين بحسب "سبوتنيك"، "تنفيذ حكم بالسجن مع الأشغال الشاقة على المتهم سعيد إسماعيل علي دشتي، 10 سنوات، والمتهمة لازاريفا ماريا لمدة 7 سنوات، وأمرهما بإعادة بشكل مشترك (11 مليون دينار كويتي) ودفع غرامة مشتركة مضاعفة المبلغ (22 مليون دينار كويتي)".

كما أمرت المحكمة بترحيل لازاريفا من الكويت بعد تنفيذ الحكم.

وكانت السلطات الكويتية قد أفرجت في حزيران/ يونيو الماضي عن لازاريفا بكفالة قدرها مليون دينار كويتي (3.29 مليون دولار أمريكي).

وكان ممثل إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية أكد في يونيو الماضي، متابعة حالة لازاريفا، لضمان احترام حقوقها ومصالحها المشروعة.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته للكويت في مارس الماضي بأنه ناقش مع السلطات الكويتية الوضع حول لازاريفا ونقل إلى نظيره الكويتي طلبا بضمان حقوقها المشروعة.

كما طالبت فالينتينا ماتفيينكو، رئيس مجلس الفيدرالية الروسي من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، خلال لقائه في أواخر أبريل الماضي أن يولي اهتماما بمصير المواطنة الروسية المدانة بالإضافة للنظر في إمكانية الإفراج عنها بكفالة.
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