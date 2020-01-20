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اقتصاد

فولفو تطرح سيارات كهربائية قابلة للشحن خلال 2020

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:39 م
محمد يحيى
أعلنت مجموعة فولفو العالمية، عن بدء طرح كميات منوعة من السيارات القابلة للشحن في الأسواق حول العالم، تحت Recharge .

قال بيان صادر عن فولفو اليوم، إنها تهدف تزويد سياراتها بالخيار الكهربائي والقابلية لإعادة الشحن لزيادة مبيعات السيارات، وتشجيع سائقي السيارات الهجينة من خلال حوافز لاستخدام الوضع الكهربائي قدر الإمكان، إذ تستهدف أن تستحوذ السيارات الهجينة على 20% من مبيعاتها في 2020.

وتشتمل كل طرازات ڤولڤو من فئة SUV على خيار قابلية الشحن، من السيارة XC40، والسيارة XC60، وصولًا للسيارة XC90 الرائدة، وتعد ڤولڤو مصنع السيارات الوحيد الذي يقدم البديل الإضافي للكهرباء لكل طرازات تشكيلتها من السيارات، وقريبًا سيكون هناك خيار جديد أمام عشاق سيارات ڤولڤو وهو السيارة XC40 P8 ، أول سيارات ڤولڤو الكهربائية بالكامل.

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