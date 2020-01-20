AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فولفو ترفع مبيعاتها لـ 700 ألف سيارة خلال العام الماضي

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:53 م
محمد يحيى
احتلت مجموعة فولفو العالمية، المركز السادس عالميا خلال العام الماضي في حجم مبيعات السيارات بعد اصدار فئات SUV (XC40 وXC60 وXC90)، إذ تخطت مبيعاتها 700 ألف سيارة لأول مرة في تاريخها منذ انطلاق علامتها التجارية منذ 93 عاما.

وكشف تقرير صادر عن المجموعة، عن ارتفاع حجم المبيعات لـ705.452 ألف سيارة خلال العام الماضي بزيادة بلغت 9.8% عن العام السابق له، رغم ركود مبيعات السيارات عالميا وتحديدا بدول أوربا و الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بالتزامن مع زيادة الطلب على شراء السيارات الكهربائية من فولفو، لتصل طلبات البيع بالتجزئة نحو 45.933 ألف سيارة من موديلات 2019 بنمو بلغ 22.9% عن العام السابق.

وقال هانكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي لڤولڤو للسيارات، أن الشركة باعت أكثر من 700 ألف سيارة للمرة الأولي في تاريخها خلال العام الماضي، موضحا أن هناك تطلعات لاستثمار ذلك النجاح خلال العام الحالي من خلال طرح مجموعة من السيارات الكهربائية القابلة للشحن.

وباعت سيارات ڤولڤو 154.961 ألف سيارة بالسوق الصيني خلال العام الماضي بزيادة بلغت 18.7%، و 108.234 ألف سيارة بالسوق الأمريكي و 50 ألف سيارة بأوربا.

ومن بين الأسواق الأخرى التي سجلت أفضل مبيعات لها على الإطلاق في تاريخ الشركة أستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وجمهورية التشيك، والمجر، وكوريا، وبولندا، والبرتغال.

ولا تزال سيارة ڤولڤو XC60 SUV هي السيارة الأكثر مبيعًا للشركة على مستوى العالم، تليها سيارات XC40، وXC90 وهما من نفس فئة SUV أيضًا، في حين ساهمت سياراتها السيدان والستيشن من السلاسل 60 و90، أيضًا في نمو حجم مبيعاتها في الصين وأوروبا على التوالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكثر السيارات الصينية مبيعًا في مصر خلال 2019

تعرف علي حجم مبيعات فولكس فاجن volkswagen خلال 2019

مرسيدس تتربع على عرش مبيعات السيارات الفاخرة 2019 عالميًا

أودي تعلن استمرارها في تصنيع السيارات السيدان

ترشيحاتنا

فيديوجراف| حزن نجوم تركيا على نجم العشق الممنوع

قطع المياه عن 8 مناطق بمصر الجديدة.. تعرف عليها

سؤال غبي.. مذيعة "in box" تحرج متصلة على الهواء

تعرف على الوسائد الهوائية airbags وكيفية عملها في سيارتك.. صور

تقلل الحبوب وتحمي من الشيخوخة.. 6 فوائد صحية لشرب الماء للبشرة

بعد أقل من 24 ساعة من انتهائه.. السراج ينقلب على توصيات مؤتمر برلين

AdvertisementS

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائى للرد

بشرى سارة.. صرف العلاج بالمجان في مستشفيات قنا وتخفيض سعر تذاكر الكشف

رسالة غامضة من زوج نانسي عجرم للقتيل محمد الموسي: ستدفع الثمن غاليا نتيجة طمعك

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

تريند الفن| فارق السن بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. بكاء لبنى عبد العزيز.. وحد يمنشن لأم مكة زوجة محمد صلاح

قطع المياه عن 8 مناطق بمصر الجديدة.. تعرف عليها

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

بعد أقل من 24 ساعة من انتهائه.. السراج ينقلب على توصيات مؤتمر برلين

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

تركي آل الشيخ يحسم مصير عودته إلى بيراميدز من جديد

أخبار الرياضة.. حقيقة عودة تركي آل الشيخ لـ بيراميدز.. القصة الكاملة لأزمة فتحي وكهربا.. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختفاء 6 أعوام.. العثور على جثة سيدة داخل سيارة في قاع نهر بالصدفة

تقلل الحبوب وتحمي من الشيخوخة.. 6 فوائد صحية لشرب الماء للبشرة

شاهد.. 100 صورة من وقائع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية أبطال أولمبياد طوكيو 2020