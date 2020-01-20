فولفو ترفع مبيعاتها لـ 700 ألف سيارة خلال العام الماضي

احتلت مجموعة فولفو العالمية، المركز السادس عالميا خلال العام الماضي في حجم مبيعات السيارات بعد اصدار فئات SUV (XC40 وXC60 وXC90)، إذ تخطت مبيعاتها 700 ألف سيارة لأول مرة في تاريخها منذ انطلاق علامتها التجارية منذ 93 عاما.
وكشف تقرير صادر عن المجموعة، عن ارتفاع حجم المبيعات لـ705.452 ألف سيارة خلال العام الماضي بزيادة بلغت 9.8% عن العام السابق له، رغم ركود مبيعات السيارات عالميا وتحديدا بدول أوربا و الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بالتزامن مع زيادة الطلب على شراء السيارات الكهربائية من فولفو، لتصل طلبات البيع بالتجزئة نحو 45.933 ألف سيارة من موديلات 2019 بنمو بلغ 22.9% عن العام السابق.
وقال هانكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي لڤولڤو للسيارات، أن الشركة باعت أكثر من 700 ألف سيارة للمرة الأولي في تاريخها خلال العام الماضي، موضحا أن هناك تطلعات لاستثمار ذلك النجاح خلال العام الحالي من خلال طرح مجموعة من السيارات الكهربائية القابلة للشحن.
وباعت سيارات ڤولڤو 154.961 ألف سيارة بالسوق الصيني خلال العام الماضي بزيادة بلغت 18.7%، و 108.234 ألف سيارة بالسوق الأمريكي و 50 ألف سيارة بأوربا.
ومن بين الأسواق الأخرى التي سجلت أفضل مبيعات لها على الإطلاق في تاريخ الشركة أستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وجمهورية التشيك، والمجر، وكوريا، وبولندا، والبرتغال.
ولا تزال سيارة ڤولڤو XC60 SUV هي السيارة الأكثر مبيعًا للشركة على مستوى العالم، تليها سيارات XC40، وXC90 وهما من نفس فئة SUV أيضًا، في حين ساهمت سياراتها السيدان والستيشن من السلاسل 60 و90، أيضًا في نمو حجم مبيعاتها في الصين وأوروبا على التوالي.
وكشف تقرير صادر عن المجموعة، عن ارتفاع حجم المبيعات لـ705.452 ألف سيارة خلال العام الماضي بزيادة بلغت 9.8% عن العام السابق له، رغم ركود مبيعات السيارات عالميا وتحديدا بدول أوربا و الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بالتزامن مع زيادة الطلب على شراء السيارات الكهربائية من فولفو، لتصل طلبات البيع بالتجزئة نحو 45.933 ألف سيارة من موديلات 2019 بنمو بلغ 22.9% عن العام السابق.
وقال هانكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي لڤولڤو للسيارات، أن الشركة باعت أكثر من 700 ألف سيارة للمرة الأولي في تاريخها خلال العام الماضي، موضحا أن هناك تطلعات لاستثمار ذلك النجاح خلال العام الحالي من خلال طرح مجموعة من السيارات الكهربائية القابلة للشحن.
وباعت سيارات ڤولڤو 154.961 ألف سيارة بالسوق الصيني خلال العام الماضي بزيادة بلغت 18.7%، و 108.234 ألف سيارة بالسوق الأمريكي و 50 ألف سيارة بأوربا.
ومن بين الأسواق الأخرى التي سجلت أفضل مبيعات لها على الإطلاق في تاريخ الشركة أستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وجمهورية التشيك، والمجر، وكوريا، وبولندا، والبرتغال.
ولا تزال سيارة ڤولڤو XC60 SUV هي السيارة الأكثر مبيعًا للشركة على مستوى العالم، تليها سيارات XC40، وXC90 وهما من نفس فئة SUV أيضًا، في حين ساهمت سياراتها السيدان والستيشن من السلاسل 60 و90، أيضًا في نمو حجم مبيعاتها في الصين وأوروبا على التوالي.