فولفو تنفرد بميزة مذهلة وغير مسبوقة في سيارتها XC40 الجديدة.. تعرف عليها

على أنغام الموسيقى السويدية تألقت فولفو XC40 الحائزة على جائزتي "سيارة العام" و"سيارة العام الأوروبية" خلال حفل ضخم أقامته مجموعة شركات «عز العرب» وكلاء فولفو العالمية في مصر بحضور مديري المجموعة و«خيسوس فيرنانديز دي ميسا» المدير التنفيذي لشركة فولفو في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و«فيليكس نيستروم» ممثلًا عن سفارة السويد، لإبراز أقوى الميزات والخدمات التي تقدمها السيارة الأنيقة لسائقيها



كانت فولفو أول شركة تقدم "حزام الأمان ومخدع الرأس لحمايتها من الصدمات" وكذلك الـ"airbag" في عالم السيارات، وفاجأت اليوم عملائها والمولعين بالقيادة التكنولوجية الحديثة بميزة يضرب بها المثل في القيادة الآمنة،

وقال «باسم عشماوي» المدير العام لمجموعة شركات عز العرب لـ«موقع صدى البلد» فولفو أول سيارة تقوم بإضافة ميزة الـ"citysafty" في مصر وهي ميزة استشعار للزوايا من حول السيارة للتحذير من الاصطدام، ملحقة بكاميرا 360 درجة موصولة بشاشة اللمس الموجودة في الداخل لمساعدة سائقي السيارات خاصة النساء على رؤية جميع الاتجاهات والزوايا حول السيارة".



ونتيجة لارتفاع الحوادث في الأماكن المزدحمة تم تزويد فولفو XC40 بميزة أخرى هي "التحصين ضد الاصطدام"، فاستشعار السيارة يساعدها على دراسة حالات التصادم وفرملة السيارة تلقائيًا لتتوقف وحدها عند سرعة معينة وقبل الارتطام،

وأكد «هشام عز العرب» لموقع صدى البلد ان السيارة مناسبة لمصر.. فولفو XC40 هي الشقيقة الصغرى للإكس رانج في مجموعة عز العرب متوقعا أن تحقق أرقامًا قياسية في الأمان، والسعر أيضًا".



تأتي السيارة بمحرك قوي سعة 2.0 ليتر، مع نظام (AWD All-Wheel Drive) ومولد 254 حصانًا، ويبلغ عزم دوران المحرك 350 نيوتن متر مع تسجيل درجات كفاءة عالية في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تميزها بارتفاع أرضي عالي.