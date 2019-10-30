Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فولفو تنفرد بميزة مذهلة وغير مسبوقة في سيارتها XC40 الجديدة.. تعرف عليها

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:53 م
فولفو XC40
فولفو XC40
Advertisements
عزة عاطف - هند عصام عدسة: إيهاب أشرف
على أنغام الموسيقى السويدية تألقت فولفو XC40 الحائزة على جائزتي "سيارة العام" و"سيارة العام الأوروبية" خلال حفل ضخم أقامته مجموعة شركات «عز العرب» وكلاء فولفو العالمية في مصر بحضور مديري المجموعة و«خيسوس فيرنانديز دي ميسا» المدير التنفيذي لشركة فولفو في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و«فيليكس نيستروم» ممثلًا عن سفارة السويد، لإبراز أقوى الميزات والخدمات التي تقدمها السيارة الأنيقة لسائقيها

كانت فولفو أول شركة تقدم "حزام الأمان ومخدع الرأس لحمايتها من الصدمات" وكذلك الـ"airbag" في عالم السيارات، وفاجأت اليوم عملائها والمولعين بالقيادة التكنولوجية الحديثة بميزة يضرب بها المثل في القيادة الآمنة،
وقال «باسم عشماوي» المدير العام لمجموعة شركات عز العرب لـ«موقع صدى البلد» فولفو أول سيارة تقوم بإضافة ميزة الـ"citysafty" في مصر وهي ميزة استشعار للزوايا من حول السيارة للتحذير من الاصطدام، ملحقة بكاميرا 360 درجة موصولة بشاشة اللمس الموجودة في الداخل لمساعدة سائقي السيارات خاصة النساء على رؤية جميع الاتجاهات والزوايا حول السيارة".

ونتيجة لارتفاع الحوادث في الأماكن المزدحمة تم تزويد فولفو XC40 بميزة أخرى هي "التحصين ضد الاصطدام"، فاستشعار السيارة يساعدها على دراسة حالات التصادم وفرملة السيارة تلقائيًا لتتوقف وحدها عند سرعة معينة وقبل الارتطام،
وأكد «هشام عز العرب» لموقع صدى البلد ان السيارة مناسبة لمصر.. فولفو XC40 هي الشقيقة الصغرى للإكس رانج في مجموعة عز العرب متوقعا أن تحقق أرقامًا قياسية في الأمان، والسعر أيضًا".

تأتي السيارة بمحرك قوي سعة 2.0 ليتر، مع نظام (AWD All-Wheel Drive) ومولد 254 حصانًا، ويبلغ عزم دوران المحرك 350 نيوتن متر مع تسجيل درجات كفاءة عالية في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تميزها بارتفاع أرضي عالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد احتجازها بالجمارك.. أخيرا فولفو volvo xc40 بتصميم جديد مثير للجدل في مصر | أسعار ومواصفات

إطلاق فولفو volvo xc40 بتصميم جديد في مصر اليوم

المدير الإقليمي لفولفو السويسرية: مهتمون بالدخول للسوق المصرية

عزالعرب تطلق Volvo XC40

"عز العرب للسيارات" تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال 2019

بعد إطلاقها في السوق المصرية .. تعرف على مميزات وأسعار Volvo XC40

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. صرف علاوة 10% من الأجر الأساسي للعاملين في القطاع الخاص

رسالة خطية من أمير الكويت لـ تميم بن حمد.. ما فحواها ؟!

رحيل خالد بوطيب ..نادي الزمالك يكشف الحقيقة

دكاترة مزيفين.. ضبط مركز علاج طبيعي يديره خريجو آداب بالنزهة ..شاهد

في عيد ميلادها.. 20 إطلالة تكشف أناقة إيفانكا ترامب

انخفاض سعر الحديد إلى 8000 جنيه فى هذه الحالة.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول ظهور لـ نجم الأهلي الهارب في تدريبات النجم الساحلي بعد انتهاء الأزمة

في عيد ميلادها.. إيفانكا ترامب من عارضة أزياء لابنة رئيس أمريكا

شاهد.. بأفضل لقطة من قلب المسجد الحرام.. مصور سعودي يفوز بجائزة سيينا الدولية