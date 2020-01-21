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اقتصاد

تراجع أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:08 ص
عملات عربية
عملات عربية
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علياء فوزى
تراجعت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء، 21 يناير 2020، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك الأهلي المصري.

وسجل الريـال السعودي اليوم، الثلاثاء، نحو 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع بتراجع قرش.

وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الثلاثاء نحو 51.63 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع بتراجع 13 قرشا. 

وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع بتراجع قرش.

وسجل سعر الريـال العماني، اليوم، الثلاثاء، نحو 40.74 جنيه للشراء و41.19 جنيه للبيع بتراجع 8 قروش.

ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.
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