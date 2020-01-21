إصابة 3 من أسرة واحدة باختناق غاز ببني سويف

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، باختناق بعد تسرب غاز داخل منزلهم بقرية إهناسيا الخضراء التابعة لمركز بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.





وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين "تحيه.ص.ع" 45 سنة، وأبناءها "فريال.م.ع" 14 سنة، طالبة، "فاطمة.م.ع" 6 سنوات وجميعهم مقيمون بقرية إهناسيا الخضراء التابعة لمركز بنى سويف، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



