واستعرض مجلس الشيوخ خلال الجلسة الوثائق الخاصة بمحاكمة ترامب، فيما قال رئيس هيئة الادعاء، ممثل مجلس النواب آدم شيف إن "الأفعال التي ارتكبها ترامب تستدعي محاكمته وعزله".

وخلال المساءلة، يستمع أعضاء مجلس الشيوخ، إلى مرافعات تستغرق 6 ساعات يوميا، 6 أيام في الأسبوع.

من جانبه، طالب الفريق القانوني للرئيس الأمريكي بتبرئته الفورية من الاتهامات الموجهة إليه، في المساءلة البرلمانية التي قد تؤدي إلى عزله.

ووصف فريق الدفاع إجراءات عزل ترامب، بـ"الانحراف الخطير" عن الدستور.

وكان شيف قد قال في وقت سابق قبل الجلسة، إن محاولة مجلس الشيوخ منع استدعاء الشهود وعرض الوثائق خلال محاكمة ترامب، سيجعلها "محاكمة غير عادلة".

وأضاف: "إذا لم يسمح مجلس الشيوخ باستدعاء الشهود وعرض الوثائق، فإن السيد ماكونيل سيجعل منها أول محاكمة لإجراءات عزل رئيس، من دون شهود ووثائق. هذا لن يثبت براءة الرئيس، لكنه سيدين مجلس الشيوخ وسيثبت تعاونه مع الرئيس لعرقلة إثبات الحقيقة".

وتابع: "إدارة المحاكمة بهذه الطريقة يضعنا أمام محاولة لإخفاء الأدلة عن الشعب الأمريكي".