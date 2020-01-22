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يجوب القرى والنجوع.. أحمد موسى: أهالي الجيزة يدعمون محمد أبو العينين

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:13 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
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هاني حسين

علّق الإعلامي أحمد موسى، على مظاهرة الحب لـ رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي في قرية البكباشي بالجيزة، بالقول إن حفاوة استقبال محمد أبو العينين رسالة دعم وتأييد في الانتخابات".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "أهالي الجيزة لديهم رغبة في انتخاب محمد أبو العينين  ومحمد أبو العينين سوف ويجوب كافة قرى ونجوع الجيزة في جولته الانتخابية".


وتابع  أحمد موسى: "الجولة الانتخابية لرجل الأعمال محمد أبوالعينين كانت مظاهرة حب، وأبو العينين زار القرى والنجوع في محافظة الجيزة مع أهالي الجيزة"، مضيفًا: "أعداد كبيرة استقبلت رجل الأعمال محمد أبو العينين في جولته في الجيزة قبل الانتخابات".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الناخبون يقدرون زيارة رجل الأعمال محمد أبو العينين لهم في منازلهم وبيوتهم في القرى والنجوع" مضيفا: "أهلنا
ناس طيبين ومتواضعة جدا ونفسهم عزيزة، ويحبون محمد أبو العينين وعلى علم باسمه ومركزه، وزيارة أبو العينين لهم تسعد ويفرح المواطنين".

وأضاف موسى: "لما نشوف حفاوة استقبال ابو العينين في الجيزة  نعرف يعني إيه حب الناس، ولم أتوقع هذا الاستقبال الكبير لرجل الأعمال محمد أبو العينين".

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