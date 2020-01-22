قبل الانتخابات.. أحمد موسى: حفاوة استقبال ورسائل حب ودعم لـ أبو العينين في الجيزة

علق الإعلامي أحمد موسى، على مظاهرة الحب لـ رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي في قرية البكباشي بالجيزة، مع بداية جولته الانتخابية في دائرة الجيزة.





وأضاف موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «أهالي الجيزة يوجهون رسالة حب ومساندة ودعم لـ أبو العينين في انتخابات مجلس النواب».





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الجولة الانتخابية لرجل الأعمال محمد أبو العينين كانت مظاهرة حب، وأبو العينين زار القرى والنجوع في محافظة الجيزة مع أهالي الجيزة"، مضيفا: "أعداد كبيرة استقبلت رجل الأعمال محمد أبو العينين في جولته في الجيزة قبل الانتخابات".





وأكمل موسى: "الناخبون يقدرون زيارة رجل الأعمال محمد أبو العينين لهم في منازلهم وبيوتهم في القرى والنجوع " مضيفا: "أهلنا ناس طيبين ومتواضعين جدا ونفسهم عزيزة، ويحبون أبو العينين وعلى علم باسمه ومركزه وزيارة أبو العينين لهم تسعدهم وتفرحهم".



