البورصة تستهل التعاملات على أرباح ملياري جنيه بدعم مشتريات المصريين والأجانب

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، في حين مالت تعاملات العرب نحو البيع، وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 2 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 697.828 مليار جنيه.





وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 نحو 0.21% ليصل إلى مستوى 13781 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة 0.27%، ليصل إلى مستوى 533 نقطة.





وبلغ حجم التداول على الأسهم 6 مليون ورقة مالية بقيمة 26 مليون جنيه، عبر تنفيذ 940 عملية لعدد 52 شركة.