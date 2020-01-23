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مرأة

حالة نادرة.. طبيب يكشف مخاطر ولادة الأطفال بأسنان .. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز - عدسة: علي الخشاب
وصف الدكتور محمد القرناوي اخصائي طب الفم والأسنان لـ"صدى البلد"، ولادة الجنين بأسنان بأنها حالة نادرة.

وأضاف ان الأسنان تظهر في الاسفل في اغلب الوقت، وهي اسنان ليس لها جذور، ولم تكن اسنان لبنية او دائمة، وان وجود اسنان عند الطفل منذ الولادة تعوق الرضاعة الطبيعية، وتؤدي لظهور عدة مشكلات عند الطفل.

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وأضاف أن حل وجود أسنان عند الطفل بعد الولادة هي الخلع، متابعًا بضرورة التوجه إلى الطبيب للخلع قبل ان تتفاقم.

وعلق على الأسباب التي تؤدي إلى ولادة الطفل بأسنان قائلًا: "ليس لها أساس علمي حتى الآن"
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