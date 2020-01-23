AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا

الخميس 23/يناير/2020 - 07:47 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
شيماء مصطفى
نفت السلطات السعودية، مساء اليوم الخميس، وجود حالات إصابة بفيروس "كورونا" على أراضي المملكة.

وقال "المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها" في السعودية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم ترصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد (2019-nCoV) في المملكة العربية السعودية حتى الآن".

يأتي ذلك ردًا على ما أعلنته السلطات الهندية، عن إصابة مواطن هندي في مستشفى بجنوب السعودية بفيروس "كورونا".

وكانت السلطات الصينية، أعلنت اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 571 شخصًا. 

وقال التلفزيون الصيني الرسمي إن الفيروس أودى بحياة 17 شخصًا حتى الآن. 

وأوقفت مدينة ووهان الصينية، التي تعد منبع انتشار فيروس كورونا الجديد، رحلاتها الخارجية وخدمات السكك الحديدية، حيث تحاول بكين تكثيف جهود احتواء المرض.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية أن السلطات علقت حتى السفر بالحافلات ومترو الأنفاق والعبارات، قائلة إن ليس بمقدور المواطنين مغادرة المدينة دون أسباب خاصة.

كما انتشر الفيروس خارج الصين، وتم الإبلاغ عن إصابات في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند، كما اكتشفت حالات يشتبه في إصابتها بالعدوى، في سنغافورة وهونج كونج وأستراليا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس صيني مميت يصل إلى اليابان.. ويهدد حياة الملايين بالخطر

بعد الصين.. الفيروس الغامض يتسلل للعالم

الفيروس الغامض يثير الذعر في العالم.. وهكذا تحاول بريطانيا وروسيا تفاديه

العالم في خطر.. وفاة 17 شخصا بسبب فيروس كورونا القاتل.. تفاصيل

الشرطة أمامك والموت خلفك.. الصين تحاصر مواطنيها بمدينة وباء كورونا

كورونا يهدد العالم.. وفاة 17 حالة وإصابة المئات.. ظهر في الولايات المتحدة.. وانهيار البورصة الآسيوية بسبب الخوف

ترشيحاتنا

بعد صراع الأهلي وسموحة.. سيراميكا كليوباترا يستعرض مهارات الملواني.. فيديو

مفاجأة.. تعرف على ضيف خالد الغندور في أول حلقة من برنامج زملكاوي

وفاة الكاتب محمد حسن خليفة خلال زيارته لـ معرض الكتاب

تهديدات 4 سنوات.. أرملة الشهيد طاحون تروي تفاصيل اغتيال زوجها أمام منزله.. فيديو

كاف يزف خبرا سارا لـ الزمالك بشأن كهربا وأيمن حفني

بـ 5 جنيهات تخلصى من الكوليسترول بدون أدوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاكل بالمعدة وعصبية.. 5 أعراض تستوجب تقليل القهوة

لقطة تحبس الأنفاس.. ثعبان يفترس سحلية عملاقة.. شاهد

مسن يكتشف وجود قبر يحمل اسمه والسبب زوجته السابقة.. تفاصيل