السعودية تكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا

نفت السلطات السعودية، مساء اليوم الخميس، وجود حالات إصابة بفيروس "كورونا" على أراضي المملكة.





وقال "المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها" في السعودية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم ترصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد (2019-nCoV) في المملكة العربية السعودية حتى الآن".





يأتي ذلك ردًا على ما أعلنته السلطات الهندية، عن إصابة مواطن هندي في مستشفى بجنوب السعودية بفيروس "كورونا".





وكانت السلطات الصينية، أعلنت اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 571 شخصًا.





وقال التلفزيون الصيني الرسمي إن الفيروس أودى بحياة 17 شخصًا حتى الآن.





وأوقفت مدينة ووهان الصينية، التي تعد منبع انتشار فيروس كورونا الجديد، رحلاتها الخارجية وخدمات السكك الحديدية، حيث تحاول بكين تكثيف جهود احتواء المرض.





وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية أن السلطات علقت حتى السفر بالحافلات ومترو الأنفاق والعبارات، قائلة إن ليس بمقدور المواطنين مغادرة المدينة دون أسباب خاصة.





كما انتشر الفيروس خارج الصين، وتم الإبلاغ عن إصابات في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند، كما اكتشفت حالات يشتبه في إصابتها بالعدوى، في سنغافورة وهونج كونج وأستراليا.