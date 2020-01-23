غسل اليدين وتناول الأكل المطهي جيدا.. الصحة العالمية تصدر نصائح لتجنب كورونا

أصدرت منظمة الصحة العالمية بعض الإرشادات إلى المواطنين حول العالم، للوقاية من فيروس كورونا الجديد ، الذي ضرب بعض البلدان في العالم.





وتضمنت هذه الإرشادات:





*غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، أو بالكحول، وذلك للحماية عند تناول الطعام وبعده، وعند دخول الحمام، وعند ملامسة أي نوع من الحيوانات، وعند السعال أو العطس.





*تغطية الفم والأنف في الأماكن المزدحمة والمغلقة.





*عدم الاختلاط بالناس في حالة الإصابة بنزلات البرد الشديد، والحمى، وتجنب البصق في الأماكن العامة، واذهب إلى الطبيب في حالة وجود سعال وضيق في التنفس.





*تجنب الاختلال بالأشخاص المصابين بنزلات البرد والحمى، بما في ذلك لمس العين والأنف والفم، وعدم التعامل مع الحيوانات الأليفة المصابة بأي مرض.





*تسوية الطعام بشكل كافي وجيد، وعدم تناول الحيوانات المصابة بأي مرض.



