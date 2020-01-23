غسل اليدين وتناول الأكل المطهي جيدا.. الصحة العالمية تصدر نصائح لتجنب كورونا

أصدرت منظمة الصحة العالمية بعض الإرشادات إلى المواطنين حول العالم، للوقاية من فيروس كورونا الجديد، الذي ضرب بعض البلدان في العالم.
وتضمنت هذه الإرشادات:
*غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، أو بالكحول، وذلك للحماية عند تناول الطعام وبعده، وعند دخول الحمام، وعند ملامسة أي نوع من الحيوانات، وعند السعال أو العطس.
*تغطية الفم والأنف في الأماكن المزدحمة والمغلقة.
*عدم الاختلاط بالناس في حالة الإصابة بنزلات البرد الشديد، والحمى، وتجنب البصق في الأماكن العامة، واذهب إلى الطبيب في حالة وجود سعال وضيق في التنفس.
*تجنب الاختلال بالأشخاص المصابين بنزلات البرد والحمى، بما في ذلك لمس العين والأنف والفم، وعدم التعامل مع الحيوانات الأليفة المصابة بأي مرض.
*تسوية الطعام بشكل كافي وجيد، وعدم تناول الحيوانات المصابة بأي مرض.
وكانت منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن فيروس كورونا لا يصل إلى درجة الوباء العالمي، مشيرة إلى ظهوره في بعض المدن الصينية فقط.