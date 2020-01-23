AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيد عبد الحفيظ يصدم جماهير الأهلي ويعلن موعد انتهاء عقد فايلر

الخميس 23/يناير/2020 - 11:59 م
سيد عبد الحفيظ و
سيد عبد الحفيظ و فايلر
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد انتهاء عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال عبد الحفيظ خلال مداخلة  هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج ملعب أون المذاع على فضائية أون سبورت، إن عقد السويسري فايلر مع الأهلي يمتد لمدة موسم واحد فقط.

وأضاف عبد الحفيظ، أن فايلر يسير بخطى مميزة مع الأهلي، ونسعى في الفترة المقبلة تقديم نتائج مميزة في بطولة افريقيا كما يحدث في الدوري الممتاز.

وتابع: "نسعى لتحقيق قوام متكامل من اللاعبين المميزين في صفوف الأهلي، لتحقيق النتائج الإيجابية في البطولة الأفريقية، وحصد اللقب للمرة التاسعة.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة منافسه النجم الساحلي التونسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد النجم الساحلي المتصدر برصيد 9 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار النادي الأهلي | فايلر يجتمع مع طبيب الفريق .. ويدرس الجونة بالفيديو .. وموعد سفر البعثة لتونس

«الشيء من مأتاه لا يستغرب».. رسالة مثيرة من الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

فايلر: الأهلي جاهز لمواجهة النجم الساحلي.. غدا

قبل موقعة النجم الساحلى.. حظر إعلامي على لاعبي الأهلي في تونس

جلسة مطولة بين فايلر وعبدالحفيظ.. تعرف على السبب

اخبار النادي الأهلي | الاستغناء عن صالح جمعة.. وتغريم فتحي وربيعة.. والنجم الساحلي يتصدر مجموعة الأحمر

ترشيحاتنا

أستون فيلا يضم مهاجم برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

هشمت رأسها.. مصرع طفلة سقطت عليها أسطوانة غاز في كفر الشيخ

شاب يعثر على آلاف الدولارات على الرصيف بالصدفة.. ورد فعله مفاجأة.. شاهد ما حدث

فى العباسية و3 مطارات.. أماكن السجل المدنى الذكى لاستخراج شهادة الميلاد

طقس الـ 24 ساعة القادمة.. أمطار على 5 مناطق بالجمهورية ورياح شديدة

اخبار الرياضة.. الكاف يعمق جراح الأهلى والزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا.. مؤمن زكريا يوجه رسالة صادمة لـ الاحمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل