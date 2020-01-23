سيد عبد الحفيظ يصدم جماهير الأهلي ويعلن موعد انتهاء عقد فايلر





وقال عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج ملعب أون المذاع على فضائية أون سبورت، إن عقد السويسري فايلر مع الأهلي يمتد لمدة موسم واحد فقط.





وأضاف عبد الحفيظ، أن فايلر يسير بخطى مميزة مع الأهلي، ونسعى في الفترة المقبلة تقديم نتائج مميزة في بطولة افريقيا كما يحدث في الدوري الممتاز.





وتابع: "نسعى لتحقيق قوام متكامل من اللاعبين المميزين في صفوف الأهلي، لتحقيق النتائج الإيجابية في البطولة الأفريقية، وحصد اللقب للمرة التاسعة.





جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة منافسه النجم الساحلي التونسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد النجم الساحلي المتصدر برصيد 9 نقاط.

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد انتهاء عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.