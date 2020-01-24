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أخبار العالم

أزمة زوجة الدبلوماسي.. عودة لتوتر العلاقات بين أمريكا وبريطانيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:56 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وزارة الخارجية الأميركية، مساء أمس الخميس، إن الولايات المتحدة رفضت طلب بريطانيا تسليم زوجة دبلوماسي أميركي كانت طرفا في حادث تصادم مروري أسفر عن مقتل شاب بريطاني.

وأوضحت الخارجية في بيان على موقعها الرسمي أن "وقت وقوع الحادث ‭‬وخلال مدة إقامتها في المملكة المتحدة فإن المواطنة الأميركية في هذه القضية لديها حصانة من الملاحقة الجنائية".

وأضاف البيان: "إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على طلب التسليم الذي قدمته المملكة المتحدة فسوف يجعل الاحتجاج بالحصانة الدبلوماسية باطلا من الناحية العملية وسيمثل سابقة مقلقة للغاية"،.

ويسعى الادعاء البريطاني إلى تسلّم آن ساكولاس بسبب الحادث الذي وقع في أغسطس، وأدى إلى مقتل هاري دن (19 عاما)، الذي كان يقود دراجة نارية.

وقالت أسرة دن إن ساكولاس كانت تقود سيارتها في الإتجاه المعاكس عند وقوع الحادث قرب قاعدة لسلاح الجو في وسط إنجلترا يستخدمها الجيش الأميركي.

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