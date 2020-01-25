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أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 25 -1- 2020.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 08:59 ص
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم السبت 25 - 1 -2020، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، الخميس، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.84 جنيها للشراء،15.74 جنيها للبيع.

وسجل اليورو 17.60 جنيها للشراء 17.48 جنيها للبيع، بينما سجل الجنيه الاسترلينى 20.68 جنيها للشراء 20.55 جنيها للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.38 جنيها للشراء و16.27 جنيها للبيع، وبلغ الـ100 ين ياباني 14.40 جنيها للشراء و14.30 جنيها للبيع.
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