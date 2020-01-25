رسميا.. الزمالك يتأهل إلى دور الـ8 بتعادل زيسكو يونايتد 1-1 مع أوجوستو

نجح فريق الزمالك في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بتعادل زيسكو يونايتد الزامبي مع بريميرو دي أوجوستو بنتيجة بهدف لمثله ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على ستاد ليفي مواناواسا.





وتقدم زيسكو يونايتد في الدقيقة 50 من عمر المباراة عن طريق كالينجو الذي حصل على عرضية من الجانب الأيمن وسددها رأسية رائعة في المرمى الأنجولي.





وعاد بريميرو دي أوجوستو في النتيجة بالدقيقة 69 من عمر المباراة من خلال أري بابل أفونسو الذي سدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك زيسكو.





وأصبح رصيد كل من زيسكو وبريميرو دي أوجوستو 3 نقاط.





وبذلك حسم الزمالك صاحب الـ8 نقاط التأهل في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بعد مازيمبي الذي حسم الصدارة.