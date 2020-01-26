سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 26 -1- 2020.. فيديو

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آيات أحمد استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأحد 26 - 1 -2020، عن أسعار العملات الأجنبية ، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

واستقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، الأحد، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.84 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وسجل اليورو 17.60 جنيه للشراء و17.48 جنيها للبيع، بينما سجل الجنيه الاسترلينى 20.68 جنيه للشراء و20.55 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.38 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع، وبلغ الـ100 ين ياباني 14.40 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع.

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